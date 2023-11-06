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Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat

Тиват, Черногория
от
€340,000
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2
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О комплексе

Продаваемая квартира с 2 спальнями дополнена террасой с видом на потрясающую набережную. Общая площадь 76,65 квадратных метров, эта квартира просторная и комфортная. Расположенный на первом этаже, вы сможете легко добраться до пляжа, всего в нескольких шагах от вашего порога. Квартира оснащена современной отделкой и высококачественными материалами, обеспечивающими максимальный комфорт и стиль. 

Этот комплекс расположен на набережной, предлагая частную пляжную линию для жителей. Вы также будете удобно расположены всего в 5 минутах от Порто Монтенегро и в 15 минутах от аэропорта, что упростит изучение всего, что может предложить Тиват.

Если вы ищете больше места, у нас также есть 3-комнатная квартира, доступная для продажи в комплексе.

Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе в Тивате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и начать жить жизнью своей мечты на набережной.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Тиват, Черногория
от
€340,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Добро пожаловать в новый комплекс в Будве – A1 Quartier! Мы рады представить вам удивительную возможность приобрести 2-комнатную квартиру в предстоящем здании. В настоящее время в процессе строительства эта квартира является идеальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить деньги, не жертвуя качеством. Само здание состоит из 5 этажей и расположено в тихом районе, что делает его идеальным местом для расслабления и перезарядки. Несмотря на безмятежное окружение, он также удобно расположен недалеко от центра города, магазинов, старого города, моря и другой необходимой инфраструктуры. Апартаменты с 2 спальнями расположены на первом, 1-м, 2-м и 3-м этажах общей площадью от 67 до 77 квадратных метров. В каждой квартире есть терраса, которая обеспечивает спокойное и расслабляющее открытое пространство. Квартира имеет две спальни, каждая с собственной ванной комнатой и террасой. Гостиная просторная и светлая. Также есть возможность приобрести парковочное место под зданием за 17 000 евро. Не упустите свой шанс приобрести часть этого невероятного нового комплекса в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и узнать, почему A1 Quartier является идеальным местом для звонка домой.
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