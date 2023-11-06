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Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex

Buljarica, Черногория
от
€379,600
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6
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О комплексе

Просторные апартаменты с 3 спальнями - идеальный выбор для семей или тех, кому нужно много места.

Эта красивая квартира может похвастаться огромной террасой с захватывающим видом на море и город. Эта квартира общей площадью 146 квадратных метров предлагает достаточно места для комфортного проживания. Также в нем есть 2 ванные комнаты. Квартира расположена на самом высоком этаже, обеспечивая максимальную конфиденциальность и панорамный вид. 

Для вашего удобства мы предлагаем возможность купить парковочное место за 17 000 евро, гарантируя, что ваш автомобиль безопасен и легко доступен.

Комплекс расположен в отличном месте в Будве, недалеко от многих местных удобств, включая магазины, рестораны и развлечения.

Если вы ищете другие варианты, у нас также есть другие квартиры, доступные для продажи в комплексе, включая 2-комнатные и 1-комнатные. 

Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Buljarica, Черногория

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Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Buljarica, Черногория
от
€379,600
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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