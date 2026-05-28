Жилой комплекс Бельмондо

Комплекс в самом сердце прибрежной Черногории- квартиры на Будвенской ривьере

Панорамный вид на море. Готовый ремонт. Консьерж-сервис 24/7.

Комплекс подходит:

Для инвестиций

Для отдыха

Для жизни.

Черногория - возможно лучший выбор для жизни. Здесь невероятная природа, люди и экология.

Владение недвижимостью дает основание для получения вида на жительство.

Вступление в Европейский союз планируется в 2025 году.

На время отсутствия владелец может поручить УК сдавать квартиру в аренду.

Ожидаемая арендная доходность жилья - от 8% годовых.

Преимущества проекта

Невероятный вид

Вы приобретаете панорамный вид на море - навсегда. На территории перед комплексом запрещено высотное строительство. В следующие 10 лет в прибрежной зоне согласовано благоустройство и строительство элитного семейного низкоэтажного отельного комплекса.

Доступность инфраструктуры

Вокруг комплекса Вы найдете:

Парк

Игровые площадки

Продуктовые магазины

Фитнес -центры

Медицинские клиники

Рестораны и бары на разумном удалении

Экологичный и безопасный пляж

Широкий частный пляж с пологим входом в море и мягким песком. Ежегодно этот пляж удостаивается высокой международной награды Голубой флаг за высокий уровень экологии и безопасности. Резидентами комплекса доступен резерв мест 24/7 и доставка до пляжа и обратно на электробагги.

Своя подземная парковка

Комплекс располагает двумя этажами подземного паркинга с комфортным автолифтом. Парковочные месты предусмотрены для каждого апартамента.

Премиальные интерьеры от дизайн-бюро

Внутренняя отделка выполняется по проекту дизайн-бюро из высококачественных материалов: индивидуально отобранный мрамор, дизайнерские решения в дереве и камне. Квартиры продаются с ремонтом под ключ. Установлена система "Умный дом" от Legrand. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну.

Удобные условия оплаты: Возможна продажа с оплатой в течение 8-ми лет. Первый платеж – 15%.