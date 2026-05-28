Жилой комплекс Бельмондо

Комплекс в самом сердце прибрежной Черногории- квартиры на Будвенской ривьере
Панорамный вид на море. Готовый ремонт. Консьерж-сервис 24/7.
Комплекс подходит:
Для инвестиций
Для отдыха
Для жизни.
Черногория - возможно лучший выбор для жизни. Здесь невероятная природа, люди и экология.
Владение недвижимостью дает основание для получения вида на жительство.
Вступление в Европейский союз планируется в 2025 году.
На время отсутствия владелец может поручить УК сдавать квартиру в аренду.
Ожидаемая арендная доходность жилья - от 8% годовых.
Преимущества проекта
Невероятный вид
Вы приобретаете панорамный вид на море - навсегда. На территории перед комплексом запрещено высотное строительство. В следующие 10 лет в прибрежной зоне согласовано благоустройство и строительство элитного семейного низкоэтажного отельного комплекса.
Доступность инфраструктуры
Вокруг комплекса Вы найдете:
Экологичный и безопасный пляж
Широкий частный пляж с пологим входом в море и мягким песком. Ежегодно этот пляж удостаивается высокой международной награды Голубой флаг за высокий уровень экологии и безопасности. Резидентами комплекса доступен резерв мест 24/7 и доставка до пляжа и обратно на электробагги.
Своя подземная парковка
Комплекс располагает двумя этажами подземного паркинга с комфортным автолифтом. Парковочные месты предусмотрены для каждого апартамента.
Премиальные интерьеры от дизайн-бюро
Внутренняя отделка выполняется по проекту дизайн-бюро из высококачественных материалов: индивидуально отобранный мрамор, дизайнерские решения в дереве и камне. Квартиры продаются с ремонтом под ключ. Установлена система "Умный дом" от Legrand. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну.
Удобные условия оплаты: Возможна продажа с оплатой в течение 8-ми лет. Первый платеж – 15%.