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Жилой комплекс Бельмондо

Boreti, Черногория
от
$169,114
;
3
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ID: 3803
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti
  • Адрес
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Комплекс в самом сердце прибрежной Черногории- квартиры на Будвенской ривьере

Панорамный вид на море. Готовый ремонт. Консьерж-сервис 24/7.

Комплекс подходит:

Для инвестиций

Для отдыха

Для жизни.

 

Черногория - возможно лучший выбор для жизни. Здесь невероятная природа, люди и экология.

Владение недвижимостью дает основание для получения вида на жительство.

Вступление в Европейский союз планируется в 2025 году.

На время отсутствия владелец может поручить УК сдавать квартиру в аренду.

Ожидаемая арендная доходность жилья - от 8% годовых.

Преимущества проекта

Невероятный вид

Вы приобретаете панорамный вид на море - навсегда. На территории перед комплексом запрещено высотное строительство. В следующие 10 лет в прибрежной зоне согласовано благоустройство и строительство элитного семейного низкоэтажного отельного комплекса. 

Доступность инфраструктуры

Вокруг комплекса Вы найдете:

  • Парк
  • Игровые площадки
  • Продуктовые магазины
  • Фитнес -центры
  • Медицинские клиники
  • Рестораны и бары на разумном удалении

Экологичный и безопасный пляж

Широкий частный пляж с пологим входом в море и мягким песком. Ежегодно этот пляж удостаивается высокой международной награды Голубой флаг за высокий уровень экологии и безопасности. Резидентами комплекса доступен резерв мест 24/7 и доставка до пляжа и обратно на электробагги.

Своя подземная парковка

Комплекс располагает двумя этажами подземного паркинга с комфортным автолифтом. Парковочные месты предусмотрены для каждого апартамента.

Премиальные интерьеры от дизайн-бюро

Внутренняя отделка выполняется по проекту дизайн-бюро из высококачественных материалов: индивидуально отобранный мрамор, дизайнерские решения в дереве и камне. Квартиры продаются с ремонтом под ключ. Установлена система "Умный дом" от Legrand. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну.

Удобные условия оплаты: Возможна продажа с оплатой в течение 8-ми лет. Первый платеж – 15%.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.7
Цена за м², USD 5,922
Цена квартиры, USD 313,164
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 116.0
Цена за м², USD 4,408
Цена квартиры, USD 544,337
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 190.0
Цена за м², USD 4,493
Цена квартиры, USD 908,746

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория

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