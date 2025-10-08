  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Продажа апартаментов в апарт-отеле с видом на Св. Стефан и собственным парком

Жилой комплекс Продажа апартаментов в апарт-отеле с видом на Св. Стефан и собственным парком

Пржно, Черногория
Продано или неактуально
15
ID: 32635
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Пржно

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Старт продаж ограниченного пула роскошных апартаментов с гостиничным сервисом в апарт-отеле 5* под управлением ведущей сети бутик-отелей балканского региона по версии The Times, с сервисом премиум класса 24/7.

 

Отличное расположение в пешей доступности от острова Свети-Стефан и королевского парка Милочер, доступ к которому с территории комплекса будет осуществляться через подземный тоннель. Комплекс расположен в комфортной близости от живописных пляжей и на идеальном удалении от бурного ритма Будванской ривьеры. 

 

Комплекс имеет также собственную закрытую территорию площадью 10 000 м2, на которой будет расположен бассейн, детские и спортивные площадки, а также прогулочная зона в оливковой роще.

 

Архитектура комплекса представляет собой 8-этажное здание,  в котором будут расположены порядка 40 апартаментов. 

Площадь апартаментов - от 75 до 200+ м2. 

Все апартаменты будут оснащены качественной отделкой, современной бытовой техникой и изысканной мебелью. 

 

Дизайн интерьера выполнен в средиземноморском стиле с элементами натурального дерева, мрамора и дорогих тканей.  Великолепие отделки апартаментов органично сочетается с планировками и функциональностью. 

 

Круглосуточный сервис премиум-класса с полным спектром услуг пятизвездочного отеля. Приватная территория апарт-отеля располагает всеми условиями для безмятежного отдыха. А идеально спроектированный ландшафтный дизайн, непревзойденное гостеприимство и персонализированный подход станут истинным фундаментом гармоничного средиземноморского образа жизни. 

 

Приобретение апартаментов также является отличной инвестицией - благодаря органическому росту стоимости апартаментов, а также программе гарантированного дохода в размере 6% годовых от сдачи апартаментов в аренду. 

 

Также предусмотрена гибкая и поэтапная система оплаты для максимального финансового комфорта при приобретении апартаментов.

 

Завершение строительства планируется 1 февраля 2025 года.

Местонахождение на карте

Пржно, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг
