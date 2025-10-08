Жилой комплекс Продажа апартаментов в апарт-отеле с видом на Св. Стефан и собственным парком

Старт продаж ограниченного пула роскошных апартаментов с гостиничным сервисом в апарт-отеле 5* под управлением ведущей сети бутик-отелей балканского региона по версии The Times, с сервисом премиум класса 24/7.

Отличное расположение в пешей доступности от острова Свети-Стефан и королевского парка Милочер, доступ к которому с территории комплекса будет осуществляться через подземный тоннель. Комплекс расположен в комфортной близости от живописных пляжей и на идеальном удалении от бурного ритма Будванской ривьеры.

Комплекс имеет также собственную закрытую территорию площадью 10 000 м2, на которой будет расположен бассейн, детские и спортивные площадки, а также прогулочная зона в оливковой роще.

Архитектура комплекса представляет собой 8-этажное здание, в котором будут расположены порядка 40 апартаментов.

Площадь апартаментов - от 75 до 200+ м2.

Все апартаменты будут оснащены качественной отделкой, современной бытовой техникой и изысканной мебелью.

Дизайн интерьера выполнен в средиземноморском стиле с элементами натурального дерева, мрамора и дорогих тканей. Великолепие отделки апартаментов органично сочетается с планировками и функциональностью.

Круглосуточный сервис премиум-класса с полным спектром услуг пятизвездочного отеля. Приватная территория апарт-отеля располагает всеми условиями для безмятежного отдыха. А идеально спроектированный ландшафтный дизайн, непревзойденное гостеприимство и персонализированный подход станут истинным фундаментом гармоничного средиземноморского образа жизни.

Приобретение апартаментов также является отличной инвестицией - благодаря органическому росту стоимости апартаментов, а также программе гарантированного дохода в размере 6% годовых от сдачи апартаментов в аренду.

Также предусмотрена гибкая и поэтапная система оплаты для максимального финансового комфорта при приобретении апартаментов.

Завершение строительства планируется 1 февраля 2025 года.