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Квартиры в Панама

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Caimitillo, Панама
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Caimitillo, Панама
Комнаты 4
Площадь 337 м²
Количество этажей 56
Представляем Вашему вниманию апартамент 336, 9 м2 с полной чистовой отделкой, с видом на оке…
€892,322
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Distrito Panama, Панама
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Distrito Panama, Панама
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 28
Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма” с ультрасовременным дизайном и …
€150,238
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Distrito Panama, Панама
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Distrito Panama, Панама
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 24
Комплекс Милый Дом (Готовый)   Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города …
€2,07 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Caimitillo, Панама
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Caimitillo, Панама
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 24
Комплекс Милый Дом (Готовый)   Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города …
€299,565
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jaramillo Abajo, Панама
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jaramillo Abajo, Панама
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г.   К…
€435,690
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jaramillo Abajo, Панама
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jaramillo Abajo, Панама
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г.   К…
€300,476
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jaramillo Abajo, Панама
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jaramillo Abajo, Панама
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г. Компле…
€285,452
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Панама (город), Панама
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Панама (город), Панама
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 20/43
Вариант апартамента планировки С! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
€277,713
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Панама (город), Панама
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Панама (город), Панама
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 20/43
Вариант апартамента планировки В! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
€277,713
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Панама (город), Панама
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Панама (город), Панама
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/43
Вариант апартамента планировки А! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
€268,607
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Параметры недвижимости в Панама

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