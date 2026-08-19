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Квартиры в Панаме

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16 объектов найдено
Квартира в Juan Diaz, Панама
Квартира
Juan Diaz, Панама
$477,106
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Volcancito, Панама
Квартира
Volcancito, Панама
$237,395
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Calidonia, Панама
Кондо
Calidonia, Панама
Площадь 53 м²
Этаж 17/25
Квартира в PULLMAN HOTELS (ACCOR) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СЕРДЦЕ ПАНАМА-СИТИ для получени…
$308,096
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Квартира в Parque Lefevre, Панама
Квартира
Parque Lefevre, Панама
$287,190
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Веракрус, Панама
Квартира
Веракрус, Панама
$440,050
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Панама
Квартира 3 комнаты
Панама
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
Квартира 3-комнатная площадью 93,61 кв.м. на 2-ом этаже в готовом бутик-проекте, расположенн…
$276,416
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TekceTekce
Квартира в Parque Lefevre, Панама
Квартира
Parque Lefevre, Панама
$434,259
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Ancon, Панама
Квартира
Ancon, Панама
$143,016
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Juan Diaz, Панама
Квартира
Juan Diaz, Панама
$318,457
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Juan Diaz, Панама
Квартира
Juan Diaz, Панама
$260,556
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Панама, Панама
Квартира
Панама, Панама
Royal Palm Beach Project – Panama Жизнь у океана в формате мечты  Royal Palm Beach Pro…
$170,000
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Елена Бировчак
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English, Русский
Квартира в Панама, Панама
Квартира
Панама, Панама
Seaside House Bern – Panama -  современный жилой проект в центре Панама-Сити, созданный для …
$244,000
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Агентство
Елена Бировчак
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English, Русский
Квартира в Ancon, Панама
Квартира
Ancon, Панама
$167,914
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Bella Vista, Панама
Квартира
Bella Vista, Панама
$243,185
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Панама, Панама
Квартира 2 комнаты
Панама, Панама
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 10/31
Апартаменты в Панаме «под ключ» площадью 56м.к.в с 1-ой спальней  с возможностью с сдачи в к…
$243,600
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Квартира 3 комнаты в Панама
Квартира 3 комнаты
Панама
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 12/28
Апартаменты «под ключ» площадью 70 м.кв. в современном жилом комплексе с видом на Тихий океа…
$161,000
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Параметры недвижимости в Панаме

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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