Пентхаусы с террасой в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
39
Mosta
36
Свийи
35
Naxxar
18
2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Qawra, Мальта
Пентхаус 6 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 5/2
Qawra – Duplex Penthouse for Sale | Spacious and modern property featuring 2 bedrooms with t…
$448,408
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Qawra, Мальта
Пентхаус 6 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Оставить заявку
