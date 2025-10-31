Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Northern Region
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Бассейн

Пентхаусы с бассейном в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
39
Mosta
36
Свийи
35
Naxxar
18
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Qawra, Мальта
Пентхаус 6 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти