Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Msida
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Msida, Мальта

коммерческая недвижимость
22
4 объекта найдено
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Office Space for Sale in Msida A centrally located office space in Msida, offered in shell f…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Office Space for Sale in Msida A centrally located office space in Msida, offered in shell f…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовый офис - Класс 4А - в Центральной Мсиде. Открытое пространство площадью 83 кв.м., вкл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовое офисное пространство Duplex в центре города Мсида. Более 130 квадратных метров откр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти