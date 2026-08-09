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Жилье в Укмергском районе, Литва

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Укмерге
18
30 объектов найдено
Дом в Jasiuliskis, Литва
Дом
Jasiuliskis, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Уникальная усадьба - часть бывшей усадьбы Ясюлишкес. Жилой дом площадью 143 кв.м. с глубоким…
$11,405
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Vyšnių g. Укмерге м. дом с фермерским зданием продается в 152,54 кв.м. М. Описание жилого д…
$99,675
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Квартира 1 комната в Sesuoliai, Литва
Квартира 1 комната
Sesuoliai, Литва
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 17
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА + возможность финансирования до 50% от стоимости объекта, привлекательные ус…
$720,103
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Дом в Varine, Литва
Дом
Varine, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Полностью меблированный скандинавский интерьер 3-комнатные дома в Alionių kalba, Укмерге рай…
$194,321
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
11,5 участок СОДО с домом и сауной в садовом сообществе УКМЕРГЕ «Единство». ----------------…
$27,740
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Новый строительный дом в центре Великобритании. Это прекрасная возможность приобрести и оф…
$222,025
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Дом в Taujenai, Литва
Дом
Taujenai, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Строить в циркуляциях - для того, чтобы люди были внедрены! Усадьба продается в Таухенаи - …
$41,257
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Квартира 3 комнаты в Varine, Литва
Квартира 3 комнаты
Varine, Литва
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/3
3 кабеля были подвешены g. ------------------------------------------------ - Функциональная…
$38,257
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Дом в Sarapai, Литва
Дом
Sarapai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Уютный садовый дом возле пруда для продажи. Вы ищете место, чтобы отдохнуть на природе или у…
$70,129
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
В Укмерге, на улице Тайкос, кирпичный жилой дом с земельным участком 7,29 века. Это отличный…
$82,411
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Дом в Padbariskiai, Литва
Дом
Padbariskiai, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается NAM с 30-барным участком в VIDENDS, UKERGES G. -----------------------------------…
$64,715
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
A + + CLASS NAM PROJECT NOVA NAMAI UKERGIA - NEW G. Современное, качественное здание одноэт…
$295,177
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Квартира 1 комната в Укмерге, Литва
Квартира 1 комната
Укмерге, Литва
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 4/4
В стратегически удобном месте в городе Укмерге, на улице Аникшчяй, однокомнатная квартира пр…
$17,317
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Дом в Tvarkai, Литва
Дом
Tvarkai, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продажа космического дома на дороге природы - Великобритания • Адрес: Vytauto g., Dukstyna,…
$346,103
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Квартира 1 комната в Укмерге, Литва
Квартира 1 комната
Укмерге, Литва
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
В стратегически удобном месте в городе Укмерге, на улице Аникшчяй, однокомнатная квартира пр…
$40,468
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
Все дороги ведут в Укмерге - мы начинаем предварительные бронирования в проекте BLUM HOME. …
$136,302
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Дом 4 комнаты в Toluciai, Литва
Дом 4 комнаты
Toluciai, Литва
Число комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Расположенные на территории роскошного гольф-…
$904,020
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Дом в Toluciai, Литва
Дом
Toluciai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
UKRAINE RAJONE, TOLUTES K. продали NAM с участком в 10 арен. Кроме того, продается и прилега…
$40,576
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
2 этажа 105,18 кв.м. дом на продажу Sewage Street, Ukmerge. Общий: - Адрес: Sekosių g., Ukme…
$95,820
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Дом в Вепряй, Литва
Дом
Вепряй, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
В окружении леса, всего в 500 метрах от озера Веприяй, продается уютный оазис отдыха с прост…
$156,504
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Дом в Дялтува, Литва
Дом
Дялтува, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продажа возле реки Армона 92,52 кв.м. площадь, 1 этаж дом Armonos g., Deltuvos mstl., Ukmerg…
$38,571
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Дом в Varine, Литва
Дом
Varine, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Полностью меблированный скандинавский интерьер 3-комнатные дома в Alionių kalba, Укмерге рай…
$144,797
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира в отремонтированном доме с индивидуальным газовым отоплением в Укмерге! …
$67,240
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Квартира 3 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
3 номера квартира с гаражом на продажу - Витаутас г. 65А, Укмерге Предлагается 59,51 м 2 ква…
$87,738
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Дом в Taujeneliai, Литва
Дом
Taujeneliai, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Цветные источники для естественных часов Продается усадьба в Тауженене – всего в 5 км от го…
$60,483
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Квартира 2 комнаты в Varine, Литва
Квартира 2 комнаты
Varine, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
SWITZERLAND OF 2 CABLES g., Великобритания ------------------------------------------------ …
$34,779
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
2 CABLES, 37,75 кв.м., были проданы в Великобритании. Улица Дариус и Гирено, стратегически р…
$65,826
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
Продажа производится в ERDVUS NAM с 15-барным участком в UKMRV. ----------------------------…
$239,335
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Квартира 2 комнаты в Vidiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
Паркидам БУТАС ЯСИУЛИСКИО К. ------------------------------------------------ - Функциональн…
$62,683
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Дом в Kurenai, Литва
Дом
Kurenai, Литва
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
В чудесном месте, недалеко от Куренского озера, продается 100-летний парк в окружении Куренс…
$273,525
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