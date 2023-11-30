ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Жилая
Укмергский район
Жильё в Укмергский район, Литва
Укмерге
15
Vidiskiai
4
Очистить
28 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Knitiskiai, Литва
2
46 м²
1/4
€29,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
2
42 м²
4/4
€44,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с With furniture, с Furnace heating
Kurejai, Литва
136 м²
2
ПРОДАЖА МИРОВОГО МАГАЗИНА СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ _________________________________________ Дл…
€22,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с With furniture, с Furnace heating
Miliaucizna, Литва
88 м²
1
SODY 88,25 м ², С 10-Й ОБЛАСТЕЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 1,1-Й ЭКТАР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЕРМ…
€49,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
81 м²
1
€67,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
2
51 м²
4/5
Воздержались г. 2 комнаты для продажи полностью отремонтированная квартира. Это очень удобн…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
61 м²
1
€79,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Sinkunai, Литва
145 м²
2
€127,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Naruciai, Литва
3
61 м²
1/2
€35,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Укмерге, Литва
55 м²
2
€52,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
3
73 м²
1/5
€69,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Tulpiakiemis, Литва
140 м²
1
Продается дом с участком 22,53 акра в УЧИТЬ, КАРТОН Г. -------------------------------------…
€43,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Naruciai, Литва
2
56 м²
2/3
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Укмерге, Литва
224 м²
2
ИНДИВИДУУМ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ГОРОДЕ УКМЕРГИ, MATIN MARKET G., ПОСЛЕДНИЙ И ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ ПИКУПАН…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating
Укмерге, Литва
109 м²
1
В центральной части города Укмерге, на улице Делитва, на продажу выставлен жилой дом с прост…
€75,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2
50 м²
4/5
2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В МИЛНИА Г., УКМЕРГИ ПРЕИМУЩЕСТВО: • ОРГАНИЗОВАННАЯ РЕМОНТ ДОМА; • ФУНКЦИ…
€42,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
3
63 м²
5/5
3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В СОВЕТЕ. ----------------------------------------------------------- - Фу…
€47,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
218 м²
2
218 Кв.м. Новостройка с почти 10 акрами участка продается на одном из самых солидных мест в …
€225,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating
Naruciai, Литва
144 м²
1
Уникальная усадьба на продажу - часть поместья Ясульберри. Домашняя усадьба - 13,4 акра, ряд…
€18,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
110 м²
2
В Укмерге на ул. Путина продается двухэтажный кирпичный дом со зданием 8 века. земельный уча…
€80,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating
Bardiskeliai, Литва
76 м²
1
Кирпичный дом с просторным даже 20-го века продается в историческом городе Сиесик, в районе …
€19,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Kreiviai, Литва
3
49 м²
2/3
В самом сердце старого города Укмерге, Vytauto g. 4 дома на втором этаже 3-комнатная квартир…
€47,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating
Укмерге, Литва
99 м²
1
SODYBA на продажу с участком почти 7 га в деревне Мейхен. ----------------------------------…
€145,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
2
49 м²
4/5
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Pabaiskas, Литва
57 м²
1
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАДЖОН, СОВЕТ ГОРОДА, ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛЯ СОДИ С 15-Й СКЛИПУ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адр…
€19,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
2
34 м²
4/5
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Samantonys, Литва
218 м²
2
БОЛЬШОЙ ДОМ на продажу с участком почти 12 акров в UKMERGY. --------------------------------…
€149,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Uzubaliai, Литва
82 м²
1
Homestead for sale - single in the Anwar area, in the village of Domeiki. It is an exception…
€49,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Типы недвижимости в Укмергский район
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Укмергский район, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL