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Жильё в Укмергский район, Литва

Укмерге
15
Vidiskiai
4
28 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Knitiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Knitiskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
€29,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
€44,000
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Дом с With furniture, с Furnace heating в Kurejai, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating
Kurejai, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА МИРОВОГО МАГАЗИНА СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ _________________________________________ Дл…
€22,500
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Дом с гаражом, с With furniture, с Furnace heating в Miliaucizna, Литва
Дом с гаражом, с With furniture, с Furnace heating
Miliaucizna, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
SODY 88,25 м ², С 10-Й ОБЛАСТЕЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 1,1-Й ЭКТАР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЕРМ…
€49,999
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Capital
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€67,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
Воздержались г. 2 комнаты для продажи полностью отремонтированная квартира. Это очень удобн…
€45,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
€79,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Sinkunai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Sinkunai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
€127,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Naruciai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Naruciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
€35,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Укмерге, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Укмерге, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
€52,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
€69,000
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Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Tulpiakiemis, Литва
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Tulpiakiemis, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается дом с участком 22,53 акра в УЧИТЬ, КАРТОН Г. -------------------------------------…
€43,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Naruciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Naruciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
€55,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Укмерге, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
ИНДИВИДУУМ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ГОРОДЕ УКМЕРГИ, MATIN MARKET G., ПОСЛЕДНИЙ И ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ ПИКУПАН…
€285,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Укмерге, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
В центральной части города Укмерге, на улице Делитва, на продажу выставлен жилой дом с прост…
€75,000
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В МИЛНИА Г., УКМЕРГИ ПРЕИМУЩЕСТВО: • ОРГАНИЗОВАННАЯ РЕМОНТ ДОМА; • ФУНКЦИ…
€42,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В СОВЕТЕ. ----------------------------------------------------------- - Фу…
€47,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
218 Кв.м. Новостройка с почти 10 акрами участка продается на одном из самых солидных мест в …
€225,000
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Дом с Furnace heating в Naruciai, Литва
Дом с Furnace heating
Naruciai, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Уникальная усадьба на продажу - часть поместья Ясульберри. Домашняя усадьба - 13,4 акра, ряд…
€18,500
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
В Укмерге на ул. Путина продается двухэтажный кирпичный дом со зданием 8 века. земельный уча…
€80,000
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Дом с Furnace heating в Bardiskeliai, Литва
Дом с Furnace heating
Bardiskeliai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Кирпичный дом с просторным даже 20-го века продается в историческом городе Сиесик, в районе …
€19,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Kreiviai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Kreiviai, Литва
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
В самом сердце старого города Укмерге, Vytauto g. 4 дома на втором этаже 3-комнатная квартир…
€47,000
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Дом с Furnace heating в Укмерге, Литва
Дом с Furnace heating
Укмерге, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
SODYBA на продажу с участком почти 7 га в деревне Мейхен. ----------------------------------…
€145,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
€45,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Pabaiskas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Pabaiskas, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАДЖОН, СОВЕТ ГОРОДА, ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛЯ СОДИ С 15-Й СКЛИПУ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адр…
€19,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
€30,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Samantonys, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Samantonys, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
БОЛЬШОЙ ДОМ на продажу с участком почти 12 акров в UKMERGY. --------------------------------…
€149,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Uzubaliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Uzubaliai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Homestead for sale - single in the Anwar area, in the village of Domeiki. It is an exception…
€49,900
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