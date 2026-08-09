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Квартиры в Укмергском районе, Литва

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Укмерге
8
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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Sesuoliai, Литва
Квартира 1 комната
Sesuoliai, Литва
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 17
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА + возможность финансирования до 50% от стоимости объекта, привлекательные ус…
$720,103
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Квартира 3 комнаты в Varine, Литва
Квартира 3 комнаты
Varine, Литва
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/3
3 кабеля были подвешены g. ------------------------------------------------ - Функциональная…
$38,257
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Квартира 1 комната в Укмерге, Литва
Квартира 1 комната
Укмерге, Литва
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 4/4
В стратегически удобном месте в городе Укмерге, на улице Аникшчяй, однокомнатная квартира пр…
$17,317
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Укмерге, Литва
Квартира 1 комната
Укмерге, Литва
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
В стратегически удобном месте в городе Укмерге, на улице Аникшчяй, однокомнатная квартира пр…
$40,468
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
Все дороги ведут в Укмерге - мы начинаем предварительные бронирования в проекте BLUM HOME. …
$136,302
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира в отремонтированном доме с индивидуальным газовым отоплением в Укмерге! …
$67,240
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Квартира 3 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
3 номера квартира с гаражом на продажу - Витаутас г. 65А, Укмерге Предлагается 59,51 м 2 ква…
$87,738
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Квартира 2 комнаты в Varine, Литва
Квартира 2 комнаты
Varine, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
SWITZERLAND OF 2 CABLES g., Великобритания ------------------------------------------------ …
$34,779
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
2 CABLES, 37,75 кв.м., были проданы в Великобритании. Улица Дариус и Гирено, стратегически р…
$65,826
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Квартира 2 комнаты в Vidiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
Паркидам БУТАС ЯСИУЛИСКИО К. ------------------------------------------------ - Функциональн…
$62,683
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Параметры недвижимости в Укмергском районе, Литва

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