Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Укмергский район
  5. Квартиры

Квартиры в Укмергский район, Литва

Квартира В архив
Очистить
11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Knitiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Knitiskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
€29,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
€44,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
Воздержались г. 2 комнаты для продажи полностью отремонтированная квартира. Это очень удобн…
€45,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Naruciai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Naruciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
€35,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
€69,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Naruciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Naruciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В МИЛНИА Г., УКМЕРГИ ПРЕИМУЩЕСТВО: • ОРГАНИЗОВАННАЯ РЕМОНТ ДОМА; • ФУНКЦИ…
€42,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В СОВЕТЕ. ----------------------------------------------------------- - Фу…
€47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Kreiviai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Kreiviai, Литва
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
В самом сердце старого города Укмерге, Vytauto g. 4 дома на втором этаже 3-комнатная квартир…
€47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
€45,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Укмергский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти