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Дома с гаражом в Тельшяйском уезде, Литва

Мажейкяй
3
3 объекта найдено
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается дом в Винегаре, CABIN G.1 Количество комнат водопроводный Утилизация сточных вод -…
$39,694
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Дом в Didvyciai, Литва
Дом
Didvyciai, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Продажа нежирной жидкости (9.76 А). С природой (214 квад). На носу, со знаменательным предуп…
$112,847
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Дом в Тяльшяй, Литва
Дом
Тяльшяй, Литва
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
"Дайте Мизелю" Данелитис Г. ПАРИДАМАС ПРОСТРАННЫЙ ДЕМ. Разный дом, место и дорога? Это пред…
$102,070
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Параметры недвижимости в Тельшяйском уезде, Литва

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