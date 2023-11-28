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Коммерческая недвижимость в Пренай, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Пренай, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Пренай, Литва
Площадь 752 м²
Этаж 2
SELLING THE CENTRE OF THE COMMERCIAL PATAL PRAYER. DOMINA CHANGE Suitable for various acti…
€89,000
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