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Дома с гаражом в Паневежском уезде, Литва

Паневежис
18
Пасвалис
5
Рокишкис
3
Биржай
3
14 объектов найдено
Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продажа NAM DANUTES G. Независимые граждане Дом построен из высококачественных материалов, п…
$288,798
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Дом в Darsiskiai, Литва
Дом
Darsiskiai, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
A dwelling house for the sale of rebels G., Daršiškės K., Kupiškis R., one kilometer to Anta…
$31,936
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ НОВОСТРОЕННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОКОМ В ГОРОДЕ ПАНЕВАШ, ДОМ НА УЛ. МАРГИРИ…
$249,182
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Дом в Tickunai, Литва
Дом
Tickunai, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается садовый домик в Паневежском районе, село Тичкунай, территория СБ «LĖVUO», располож…
$47,191
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Дом в Tervydziai, Литва
Дом
Tervydziai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продажа содиума с собственной водой и 5 часов утра! ____________ Большой, аккуратный, просто…
$58,828
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
$76,457
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Dwelling house for sale Šermukšnių g., Biržai. The house is in a quiet quarter of its own dw…
$36,628
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
$104,488
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Просторный, каменный и двухэтажный дом продается в Паневежисе возле парка А. Баранаускаса. …
$102,162
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Дом в Pabirze, Литва
Дом
Pabirze, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
RESIDENTIAL HOUSE FOR SALE IN PABIRŽĖ TOWN. 254.23 SQ. M. AREA, 2 FLOORS, WITH OUTBUILDINGS …
$73,920
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
$124,453
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается новое строительство незаконченного жилого дома в Паневезис, Alkupio str. 8. Это но…
$174,995
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Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ 4-КОМНАТНЫЙ ДОМ НА УЛ. ТИЛОС, РОКИШКИ! Построенный в 1967 году, тихий район и отл…
$51,808
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Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 432 м²
Количество этажей 2
Продажа домового роллинга Г., СТАНДАРТЫ, ИДЕТЕ С ПРОСТРАНСТВОМ Семьи. Домохозяйство сварено,…
$249,159
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Параметры недвижимости в Паневежском уезде, Литва

с бассейном
Недорогая
Элитная
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