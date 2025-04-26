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Дома с бассейном в Паневежском уезде, Литва

Паневежис
18
Пасвалис
5
Рокишкис
3
Биржай
3
1 объект найдено
Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 432 м²
Количество этажей 2
Продажа домового роллинга Г., СТАНДАРТЫ, ИДЕТЕ С ПРОСТРАНСТВОМ Семьи. Домохозяйство сварено,…
$249,159
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Capital
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Параметры недвижимости в Паневежском уезде, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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