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Дома с бассейном в Клайпедском уезде, Литва

Клайпеда
28
Паланга
38
Неринга
3
3 объекта найдено
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Sending YOUR LABRENTIONS. The house is located in one of the most desirable Klaipeda microd…
$311,974
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
A three -room cottage for sale in a small quarter of private cottages with a heated pool wit…
$255,492
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение для тех, кто ищет курортного спокойствия недалеко от города: Дом в …
$936,767
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Агентство
Capital
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Типы недвижимости в Клайпедском уезде

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Параметры недвижимости в Клайпедском уезде, Литва

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