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Дома с бассейном в Каунасском районе, Литва

1 объект найдено
Дом в Неверонис, Литва
Дом
Неверонис, Литва
Площадь 424 м²
Количество этажей 2
Этот просторный дом Идеальный выбор для тех, кто ценит покой, уединение и близость природы. …
$249,504
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Capital
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Параметры недвижимости в Каунасском районе, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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