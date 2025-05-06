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Дома с гаражом в Каунасском районе, Литва

7 объектов найдено
Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Все мясо ELVUS NAM продается для ремонта в Farm Building и на участке 12 ARAS! - Это имя при…
$141,283
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Дом в Vilemai, Литва
Дом
Vilemai, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
В поле микстур, в вилемах, подчинённых дому! -----------------------------------------------…
$123,404
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Дом в Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
285.30 sq.m. House in Kaunas district surrounded by nature with 26.7 acres of land! Just a f…
$70,679
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Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продажа тупого планирующего имени ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ МИЭЛИ, ПРИЗЫВАЮЩИЕСЯ ДОСТУПНОСТИ…
$435,151
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Дом в Karkazai, Литва
Дом
Karkazai, Литва
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Возобновить этот дом можно от APVA (www.apvis.apva.lt) до 14 500 евро. Мы помогаем управлять…
$191,839
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Дом в Martinava, Литва
Дом
Martinava, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ОЧЕНЬ АККУРАТНЫЙ 2011 ГОД НА ПРОДАЖУ В КАУНАСЕ, МАРТИНАВА. САДОВЫЙ ДОМ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИЗНИ К…
$111,741
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Дом в Kuras, Литва
Дом
Kuras, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Сад на продажу возле леса Генерал: • Адрес - Ова 1-я улица 8, Топливная деревня • Площадь д…
$66,686
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Параметры недвижимости в Каунасском районе, Литва

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