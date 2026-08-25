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Дома в Каунасском районе, Литва

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Вилькия
3
60 объектов найдено
Дом в Jadagoniai, Литва
Дом
Jadagoniai, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Ищете место, где можно создать свой собственный оазис или небольшой уютный дом в окружении п…
$58 254
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Дом в Karmelava, Литва
Дом
Karmelava, Литва
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Отправка замечательного жилого дома с идеально структурированным окружением. Из базового рук…
$373 575
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Дом в Vaisvydava, Литва
Дом
Vaisvydava, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Продается дом 202,38 кв.м. с участком 11,53 века Вайшвека Каунасского района. Намас: Адрес …
$445 955
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Дом в Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
Площадь 278 м²
Количество этажей 1
Живи и здравствуй в одном месте - Дом с коммерческим советом в центре Вилькии Жить, работат…
$332 715
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Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 38 м²
Количество этажей 2
Продажа части дома и части смеха - ПУКИ ДОСТУП ВАШ ДОМ! ------------------------------------…
$69 462
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Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продажа части жилых домов в культуре!!! Принципы: • Дом, граничащий со сосновым лесом в окр…
$68 878
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TekceTekce
Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$180 950
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Дом в Slienava, Литва
Дом
Slienava, Литва
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продавал свои вещи меньше. Недавно построенный бревенчатый дом идеально подходит для уютной …
$58 371
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Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
MODERNUS A + + CLASS HOUSEHOLD ON THE MARKETS - INTRAVET HOUSEHOLD UNDER THEIR WEEKS! Прода…
$303 529
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Отправлено одним хауте-хаусхолдом, Пипсом, Читизаросисом Г., Милон Ареа. Внутреннее увековеч…
$336 101
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Дом в Guogai, Литва
Дом
Guogai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
SODO SOUND CITIZENS, FOOD PRAIM - NETOLE FOOT, NETOLI MILK MAR Для тех, кто ищет место, где…
$58 254
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Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
Площадь 389 м²
Количество этажей 2
Пространство продаж 388,81 КВ. 388,81 кв.м. жилой площади, 16 - это частный двор, большая го…
$402 760
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%…
$262 670
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Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продажа 2 домов G. 39, Кулаутува, Кауно Раджон Во дворе есть крытый бассейн со всем необход…
$245 158
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Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Первый покупатель может выбрать цвет Фасадо! Отправка SPACE A + + CLASS COLLOCATED NAM в CAU…
$229 982
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Дом в Lepsiskiai, Литва
Дом
Lepsiskiai, Литва
Площадь 33 м²
Количество этажей 1
SALES YAUKUS AND LEBAI PROCEDURE SODO HOUSEHOLD IN THE EXCLUSIVELY OF THE MILK AREA - LEPIST…
$46 739
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Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Коттедж на продажу Есть 124 и 132 кв.м площади, соединенные через шкафчик, 2 этажа Для прод…
$3,01 млн
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Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
4 номера коттеджа на продажу в Домейкаве! Отличный выбор для тех, кто ищет комфортное жилье…
$297 692
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Дом в Pamaisupys, Литва
Дом
Pamaisupys, Литва
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
В 9 минутах от Старого города Каунаса вы уже здесь - в Паугайпеписе, в вашем новом доме - ря…
$560 362
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Дом в Sakiai, Литва
Дом
Sakiai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Вы можете найти все последние объявления о недвижимости CAPITAL на нашем сайте www.capital.l…
$52 826
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Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Свежие мольбы о продаже в куполе с южной и южной кожей В поисках качественного, уютного и э…
$455 294
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Дом в Arlaviskes, Литва
Дом
Arlaviskes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Продажа дома в Арлавикосе в Кадагес и Немуно! ----------------------------------------------…
$58 370
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Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
КОМПАКТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ А + + КЛАССНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ГРОССКОЙ ЛОГБОКОЙ - ФОС 1 КМ К МИЛКУ K…
$186 786
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Дом в Uzliedziai, Литва
Дом
Uzliedziai, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продано 142,18 м 2 дом с 5,12 м 2 земельный участок и гараж 17 м 2, оборудованный террасой и…
$431 946
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Дом в Noreikiskes, Литва
Дом
Noreikiskes, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
НОВЫЕ А + + КЛАССНЫЕ СТОИ В СЕТИ, СТРЕНД G. Бронирование уже начинается! Для тех, кто ищет…
$326 878
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Дом в Zemaitkiemis, Литва
Дом
Zemaitkiemis, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продажа современных архитекторов A + + + Класс один большой дом Если вы ищете дом, где важн…
$314 036
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Из Каунаса в комфортабельном и быстродоступном поселении - PYPLI, продается SPANUS ONE-DAY 1…
$391 086
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Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Первый покупатель может выбрать цвет Фасадо! Отправка SPACE A + + CLASS COLLOCATED NAM в CAU…
$229 982
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$197 294
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Дом в Качергине, Литва
Дом
Качергине, Литва
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный участок с домом в Кацергине, первый ряд от Немунаса. 11.76 - участок с 185 кв.…
$607 059
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Параметры недвижимости в Каунасском районе, Литва

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