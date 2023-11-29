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135 объектов найдено
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Дом с газовым отоплением
Lapes, Литва
265 м²
2
€269,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Гарлява, Литва
174 м²
2
€230,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
97 м²
1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Kreslynai, Литва
230 м²
2
ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛИУМ ДВА ДОМА В ОСМОТРЕННОМ МЕСТЕ ЖДУТ НОВУЮ СЕМЬЮ!! ------------------------…
€99,999
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Virbaliskiai, Литва
160 м²
2
Продается качественный, элитный дом с самым красивым участком и видом на Каунас! Всего в 20 …
€450,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Mastaiciai, Литва
131 м²
2
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
€239,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Romainiai, Литва
208 м²
2
€429,000
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Capital
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Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Ramuciai, Литва
370 м²
2
ДОМ ОЗУ 10 МИН Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА КУНКА !!! ПРОДАНО ЭТОГО КАЧЕСТВА И ERDVUS 2 ДОМА С …
€299,500
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dievogala, Литва
266 м²
2
ПРОДАЖА ДОМА С ГУАРЕЛИНОМ И ОСТРОЙ В ЗАПИ-БАНЕ. ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ С ГОРОДОМ, ПОЛНАЯ ИСКЛЮЧЕННАЯ …
€159,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
108 м²
1
€165,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
108 м²
1
€68,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Stanaiciai, Литва
82 м²
1
€49,000
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Capital
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Дом с балконом, с бассейном, с With furniture
Smiltynai II, Литва
53 м²
1
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ В ВИДУАЖЕ И ЛАУКЕ САМЕС В КИМЕ! Преимущества: • Управлять, контролировать…
€50,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Rinkunai, Литва
180 м²
3
КЛАСС, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЭРВУСА, 180 КВ.М, С 4,25 ЗОНА ЗЕМЛЯ СКЛИПУ, ПРОСПЕКТ VYTAUTO, ГАРЛИЯ! ГА…
€189,999
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Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Rinkunai, Литва
154 м²
2
€199,900
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Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment
Каунасский район, Литва
212 м²
2
МЫ БЫЛИ НЕКОТОРЫМ КУЛЬТУРОМ В ГОРОДЕ СУДА, 212,38 КВ. М ДОМ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ, С ЛАУК ТЕРАСА …
€284,999
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунасский район, Литва
111 м²
1
€68,999
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Дом с Furnace heating
Каунасский район, Литва
158 м²
2
€190,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Noreikiskes, Литва
121 м²
1
€440,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Noreikiskes, Литва
74 м²
2
€185,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Peleniai, Литва
143 м²
1
СОДИ СОДИ АНТ НЕРИС ХРАН ВСЕГО В 12 КМ ОТ КУБ-СИТИ РИБОС!!! СКЛИПАС - МУРАВЕЙ ВЫСШЕГО НЕРЕЯ…
€129,000
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Дом
Каунасский район, Литва
81 м²
2
€130,000
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Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating
Slienava, Литва
264 м²
2
В СОБСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ, НЕВЕРЯТЬСЯ В РАМИО-МЕСТЕ, НЕ ПОСАДНО ДЛЯ ПРОЦЕССА, ПРОМЫШЛЕНН…
€225,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Jadagoniai, Литва
374 м²
3
ДОМ ERDVUS, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ УЛУЧШЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОЕКТАХ Реновации: БОЛЬШИЕ СЕМЬИ, ЖИВУ…
€235,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Stanaiciai, Литва
80 м²
1
ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБИ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СТАНАХ, CANUN RAJONE. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВИТЬ 2 ДОП…
€147,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rykstyne, Литва
221 м²
2
Продается любимый и контролируемый дом в Кармелаве на земельном участке площадью 221,36 кв.м…
€229,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Rinkunai, Литва
105 м²
1
Индивидуальный A++ дом для продажи St. John's II k. Эльнио г. Ваш новый дом St. John's II. п…
€173,000
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Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment
Rinkunai, Литва
355 м²
1
ПРОБАНГИ СОДИБА ЕСТЕСТВЕННАЯ В Оазине! LOSS TVENKINES ВОДНЫЕ ПРОМОЖНОСТИ! ERDVUS SKLYP, NET …
€399,999
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Дом с сигнализацией
Bajorai, Литва
71 м²
2
€106,950
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Bubiai, Литва
78 м²
1
Отличное предложение для тех, кто ищет усадьбу дальше от городской суеты. Вы сможете наслади…
€29,900
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