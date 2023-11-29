Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Каунасский район
  5. Квартиры

Квартиры в Каунасский район, Литва

Квартира В архив
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Girionys, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
€86,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Jadagoniai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Jadagoniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
€95,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением, с Storeroom, без ремонта в Кулаутува, Литва
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением, с Storeroom, без ремонта
Кулаутува, Литва
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
€65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment в Paparciai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment
Paparciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
3 НОМЕРА КУПИТЬ, STIRD G., В ИНДИКАТОР! Для тех, кто ценит мир и хочет отвлечься от городск…
€116,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Central collector в Karmelava II, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Central collector
Karmelava II, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
€68,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с камином в Boniskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с камином
Boniskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ, 62,76 КВ.М, СЕКРЕТНО, С БАЛКОНОМ! •Трехкомнатная квартира на продажу, с ба…
€22,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Rinkunai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Rinkunai, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
€99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Ванджегала, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Ванджегала, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира в городе Ванджиогала. Квартира просто современно отремонтир…
€47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Giraite, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 6/9
3-комнатная квартира на продажу в теплом районе, в очень хорошем стратегическом месте. К…
€123,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture в Giraite, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture
Giraite, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРАЖДАН ДВА КОМНАТЫ!!! ----------------------------------------------…
€105,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Cable television в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Cable television
Giraite, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
€85,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Kumpiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Лес, догоняющие тропы, чистое качество воздуха жизни начинаются с вашего дома. Мы можем пред…
€106,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Kumpiai, Литва
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 6/9
Четырехкомнатная квартира в Silences Преимущества: • Промежуточный пол • непрозрачные номе…
€109,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти