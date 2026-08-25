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Квартиры в Каунасском районе, Литва

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15 объектов найдено
Квартира 1 комната в Babtai, Литва
Квартира 1 комната
Babtai, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
Бодиворк 1 Камбаиум Баттер Ищете небольшое жилье в тихом месте или объект для инвестиций? 1-…
$23 348
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Квартира 3 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$180 950
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Квартира 1 комната в Girionys, Литва
Квартира 1 комната
Girionys, Литва
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/3
Место живых существ и природы. Этот свет и ваши улыбки должны быть живы без русского - ТИЗИО…
$70 044
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Подтвержденные процедуры для дорожного карбона из 3 карбюраторов, с терией, деньгами и место…
$203 131
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Квартира 3 комнаты в Raudondvaris, Литва
Квартира 3 комнаты
Raudondvaris, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Продано Современное В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВСЕХ НОВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, НОВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ В РОМАНИИ! -----…
$193 208
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Квартира 1 комната в Noreikiskes, Литва
Квартира 1 комната
Noreikiskes, Литва
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Квартира на продажу 47 кв.м. В нужде - подлинная история и мир рядом с городом Квартира пло…
$71 245
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Квартира 2 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 2 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
FORMER-124: Практическое решение по выбору объекта В одном из самых популярных населенных п…
$145 928
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Квартира 3 комнаты в Неверонис, Литва
Квартира 3 комнаты
Неверонис, Литва
Число комнат 3
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
ПАРКИДАМ 3 номера квартира с 3,97 АРАС ЛОУ В Каунасском районе - СМИЛТИНГОРАНТИЧЕСКИЙ И К. К…
$180 950
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Квартира 4 комнаты в Noreikiskes, Литва
Квартира 4 комнаты
Noreikiskes, Литва
Число комнат 4
Площадь 71 м²
Этаж 5/5
Просторная 3-комнатная квартира с террасой и балконом. - Квартира яркая и функциональная. Пр…
$208 968
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Квартира 3 комнаты в Valerava, Литва
Квартира 3 комнаты
Valerava, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/2
3 капсулы, отправленные с 11,17 лет низких жилищ К., Кауно Р. 3-комнатная квартира в аренду…
$40 860
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Квартира 3 комнаты в Domeikava, Литва
Квартира 3 комнаты
Domeikava, Литва
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/3
Продажа КОМПЛАИНТАМ, заключенным в Доместике 3 Капсулы с его ОККУПАЦИЕЙ, ТЕРАСЫ - ВОСТОЧНЫЙ …
$245 147
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Квартира 3 комнаты в Кулаутува, Литва
Квартира 3 комнаты
Кулаутува, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Квартира для продажи в Культуре, Akacijos al. 30 Мир вокруг природы Цена сочетается с серье…
$77 050
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Квартира 4 комнаты в Narsieciai, Литва
Квартира 4 комнаты
Narsieciai, Литва
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Отправленное место было в гостях у других и в восторге! Ты ищешь мира, но не хочешь уйти от …
$233 367
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Квартира 4 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 4 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$197 294
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира в аренду в Паланге, Литва Просторная, современная меблированная кварти…
$204 299
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Параметры недвижимости в Каунасском районе, Литва

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