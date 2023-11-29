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Коммерческая недвижимость в Земгале, Латвия

Елгава
6
12 объектов найдено
Коммерческая в Елгава, Латвия
Коммерческая
Елгава, Латвия
€8,80 млн
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Коммерческая в Огре, Латвия
Коммерческая
Огре, Латвия
Площадь 10 064 м²
€590,000
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Коммерческая в Dimzukalns, Латвия
Коммерческая
Dimzukalns, Латвия
Площадь 2 927 м²
Количество этажей 2
Продажа завода по производству булыжника и ЖБИ. Завод укомплектован всем необходимым оборудо…
€1,000,000
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Коммерческая 4 комнаты в Айзкраукле, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Айзкраукле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - реновированное здание, все коммуникации. Территория - ухоженная территор…
€100,000
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Коммерческая в Лиелварде, Латвия
Коммерческая
Лиелварде, Латвия
Площадь 1 350 м²
Этаж 3
Продают функциональные производственные помещения в Lielvārde, на територии бывшего пивного…
€96,000
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Коммерческая в Огре, Латвия
Коммерческая
Огре, Латвия
Площадь 72 м²
Этаж 1
Продаётся коммерческое помещение 72m2 - современный действующий, студия красоты в городе Oгр…
€100,000
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Офис в Иецава, Латвия
Офис
Иецава, Латвия
Площадь 530 м²
Этаж 2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
€54,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Коммерческая в Елгава, Латвия
Коммерческая
Елгава, Латвия
Предлагается к покупке земельный участок под коммерческую застройку, состоящий из 4-х отдель…
€2,00 млн
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Елгава, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Елгава, Латвия
Продаётся коммерческий участок 1927 м2 с согласованным проектом многоквартирного дома до 6 э…
€350,000
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Инвестиционная в Бауска, Латвия
Инвестиционная
Бауска, Латвия
Площадь 7 600 м²
В старом городе Бауска, на берегу живописной реки Мемеле, находится историческая и отреставр…
€2,60 млн
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Коммерческая 6 комнат с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Birzgale, Латвия
Коммерческая 6 комнат с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Birzgale, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 150 м²
Предлагаем к продаже дом с уникальным прудовым комплексом! В данный момент комплекс "Vol…
€470,000
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Ресторан, кафе в Бауска, Латвия
Ресторан, кафе
Бауска, Латвия
Площадь 7 600 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,49 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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