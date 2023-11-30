Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Приекульский край
  5. Квартиры

Квартиры в Приекульский край, Латвия

Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€443,300
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 4
Площадь 137 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€618,995
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€391,020
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Этаж 4/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€575,940
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 2 комнаты с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€266,380
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 2 комнаты с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€174,040
Оставить заявку
Квартира 6 комнат с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 6 комнат с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 6
Площадь 186 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€788,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с Spalni в Приекульский край, Латвия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Приекульский край, Латвия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
€364,140
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Приекульский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти