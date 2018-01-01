Недвижимость Zasulauka 28

Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом.
Дополнительная информация
Планировка каждой квартиры индивидуальна и продумана до сантиметра. Фасад и подъезды дома выполнены в уникальном дизайне и качестве. Толщина наружных стен один метр. Высочайший уровень энергосбережения. Высота потолков от 3,2 м до 4,5м. Большое колличество парковок, в том числе под навесом.
В проекте представлено множество абсолютно разных плaнировок и типов квартир. Практически все квартиры первого этажа имеют свои участки земли примерно равные площади квартиры. Квартиры второго этажа с очень высокими потолками- около 4 -ех метров, некоторые из них сделаны в стиле Лофт. Основное колличество квартир это семейные 3-комнатные и несколько 4- комнатных. В каждой из них есть хозяйский и гостевой санузел, детально продумано расположение кухни и шкафов.
Также в проекте есть большое колличество 1-комнатных квартир, которые особенно выгодно сдавать в аренду. Эти квартиры отделаны особо износостойчивыми материалами и уже оборудованы всей сантехникой, занавесками и кухнями. Покупателям только остаётся купить диван/кровать и подать объявление на аренду!
Параметры объекта
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года.
Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги.
Огромное преимущество — это местоположение здания, которое находится в престижном тихом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого города, городских парков и скверов.
Несмотря на центральное положение, здание расположено на тихой улице, по которой не проходит транспортный поток.
В фасадном здании, выходящем на улицу Дзирнаву находятся 9 квартир различной площади: 35, 7м2 самая маленькая и 101,5м2 самая большая с количеством комнат от 2 до 4.
В фасадном здании также имеются коммерческие помещения площадью 115м2 для бара, ресторана или офиса.
В здании, расположенном во дворе коплекса также имеются 9 квартир площадью от 51м2 до 80м2, а также 9 подвальных помещений для хранения и закрытый гараж площадью 22м2.
В обоих зданиях имеют Лифт, а также на последнем этаже расположены красивые квартиры мансардного типа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями имеют два санузла с ванной и душем.
Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, без мебели. В некоторых апартаментах есть камин.
Во дворе комплекса находятся 5 парковочных мест.
Новинка в Пурвциемсе!
Новый проект Safrāns строится в ближнем Пурвциемсе, на улице Жагату, 7.
Дополнительная информация
В девятиэтажном здании будет 81 квартира. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса площадью от 31 до 88 м2 с полной отделкой. В здании будет две лестничные клетки, на подвальном этаже - помещения для хранения вещей.
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.