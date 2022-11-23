Исследуя каталог Realting, мы нашли удивительной красоты квартиру прямо в центре Риги. Если в квартирах вас цепляет атмосфера, история и изысканность, тогда это точно подходящий вариант.

Купить квартиру в Латвии могут как резиденты страны, так и иностранцы. Это же касается и ипотеки — причем, иностранцы в обмен на инвестиции и покупку недвижимости в Латвии могут получить временный вид на жительство на 5 лет и шенгенскую визу (для россиян это правило уже не действует). Об этом подробнее мы писали здесь . А сейчас вернемся к нашему обзору.

Как мы уже упомянули, квартира находится в центре Риги, а именно в исторической части Видземе, где находится самая высокая вершина в Латвии — Гайзиньш (311,6 метра над уровнем моря); а еще каменистое морское побережье с прекрасными набережными, каменными мысами и песчаными скалами.

Дом, в котором расположилась квартира, был возведен в 1913 году, — в 2016-м здание полностью обновили (в том числе, заменили все коммуникации, лифты, перестроили систему отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха). Внешне дом выглядит очень изящно и атмосферно.

Еще более пленительно выглядит квартира изнутри — дворцовый шарм чувствуется буквально с первого взгляда. Планировка здесь устроена следующим образом: 4 комнаты (две из них — изолированные спальни), два балкона, оборудованная кухня (с бонусом в виде аквариума) и «королевская» ванная комната с окном — вся площадь квартиры составляет 130,3 кв.м. Все помещения уже укомплектованы качественной мебелью и бытовой техникой.

Стиль интерьера квартиры можно назвать «элегантная классика» — явно видимые исторические нотки, приправленные современными технологиями. Все внутреннее убранство выполнено в едином стиле и цветовой гамме, а качественная отделка, деревянные двери и дубовый паркет олицетворяют статусность апартаментов.

В 10 минутах ходьбы от квартиры находится Старый город, также неподалеку есть красивый парк Эспланада. В двух кварталах от дома расположен торговый центр Galleria Riga, гостиница Radisson Blu, магазины модных брендов, салоны красоты и т.д.