В Латвии на искусственном острове в 300 метрах от берега еще в советское время была запроектирована насосная станция, которой не было суждено ею стать. Уже почти построенное здание в итоге стало домом выходного дня с потрясающими интерьерами. Уникальный в своем роде проект стал лауреатом Международной выставки архитектура в Чикаго в 2010. А теперь этот дом выставлен на продажу за €4,200,000.

Дом 5 спален Kaltene, Латвия €4,20 млн 10 Количество комнат 5 ванных комнат 567 м² Количество этажей 2

Идея строительства этого здания берет свое начало еще в советские времена. Именно тогда на искусственном острове в 300 метрах от берега было начато строительство совершенно необычного по тем временам проекта — насосной станции рыбозавода по разведению лосося. Однако этому строению так и не суждено было выполнить свои прямые функции — денег на завершение проекта не хватило, и недостроенный дом долгие годы простоял заброшенный. Ровно до того момента, пока здание не увидела всемирно известный архитектор Зайга Гайле. Зайга увидела невероятный потенциал этого места, и начала реконструкцию проекта, превратив насосную станцию в дом выходного дня. До сих пор проект считается образцом мировой архитектуры.

Архитектор упоминала, что этот дом для нее — очищенное пространство, где можно встречать рассветы и закаты. Это минимализм, который растворяется в окружающем пространстве, будто сливаясь с линией морского горизонта. Дом выходного дня в итоге стал местом для ясных мыслей и сосредоточения на самом главном.

Здание находится в уникальном месте — на рукотворном острове в Рижском заливе рядом с пляжем в Калтене. Это деревня в Талсинском административном районе на западном берегу Рижского залива, вдали от городского шума и суеты. Расстояние до Риги 119 км, до ближайшего города Роя 7 км.

Остров, на котором расположен дом, соединен с побережьем 300-метровым каменным волнорезом. Здание предлагает промышленную среду с самыми высокими стандартами комфорта 21 века.

Общая площадь дома — 514 кв.м., сюда входит гостиная с кухней и зоной отдыха, пять спален (одна главная, четыре гостевых), пять рабочих комнат (одна главная, четыре гостевых), гараж на две машины, квартира для управляющего недвижимостью (выше гараж). Интерьер отличается чистым и минималистичным стилем, созданным эксклюзивной коллекцией предметов интерьера.

В сторону моря от здания расположена сауна «Наутилус». Двухэтажный плавательный корпус «Наутилус» покрыт пластинами из нержавеющей стали, напоминающими подводную лодку. Нижний уровень предназначен для хранения пляжного инвентаря, а наверху находится сауна с раздевалками, душевыми и открытым балконом с джакузи. Из сауны открывается прекрасный вид на бескрайнее море, а пандус из сауны ведет прямо к песчаному пляжу, где люди могут спокойно купаться и загорать.

У острова Пасхи находится причал для яхт, который внесен в международный реестр как частный сезонный порт. Перед домом находится вертолетная площадка из бетонных плит.

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