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Замки в Kuldigas novads, Латвия

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1 объект найдено
Замок в Nikraces pagasts, Латвия
Замок
Nikraces pagasts, Латвия
Предлагаем приобрести эксклюзивный замковый комплекс, который находится в одном из самых жив…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Kuldigas novads, Латвия

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