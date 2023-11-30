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Дома в Гаркалнский край, Латвия
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
6
2
241 м²
Продается уютный дом в Гаркалне, поселок "Кодес". Расположение: - Всего в 15 минутах ез…
€260,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Гаркалнский край, Латвия
5
3
478 м²
Продается уникальный дом, построенный по индивидуальному проекту в Сунишах. - Общая площ…
€750,000
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Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
6
2
263 м²
Современный дом построенный с использованием передовых технологий в престижном поселке Балт…
€285,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Гаркалнский край, Латвия
6
3
400 м²
Продается дом в элитном поселке на берегу озера. Расположение: - Дом построен на берег…
€490,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Langstini, Латвия
5
2
250 м²
Частный дом с ухоженной территорией в Лангстини. Полностью укомплектован мебелью и бытовой …
€373,000
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Дом
Baltezers, Латвия
2 285 м²
6/6
+ - Выгодные инвестиции на длительный срок сдачи. Недвижимость - продает инвестиционный прое…
€495,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Гаркалнский край, Латвия
4
2
220 м²
Продается роскошный дом в престижном поселке на берегу озера, всего в 15 минутах от центра Р…
€250,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Langstini, Латвия
5
2
250 м²
Частный дом с ухоженной территорией в Лангстини. Полностью укомплектован мебелью и бытовой …
€373,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
Upesciems, Латвия
4
2
193 м²
Двухэтажный дом с гаражом в поселке Аматниеки (Айнавас). Расположение: - Поселок нахо…
€230,000
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Langstini, Латвия
5
1/1
Светлый и просторный деревянный каркасный семейный дом в благоустроенной деревне в Берги. Ас…
€310,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Муцениеки, Латвия
5
2
405 м²
Продаётся дом в элитном посёлке Sunīši на первой линии! Описание дома (308 м2): 1 этаж…
€495,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Гаркалнский край, Латвия
4
2
253 м²
Продается современный одноэтажный дом в элитном поселке Марсили, Балтезерс! Описание: …
€304,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Upesciems, Латвия
5
2
238 м²
2/2
Он расположен всего в 20 километрах от центра Риги - Упесцием. Дом на улице Эленбургас 63 на…
€473,140
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с сауной
Гаркалнский край, Латвия
5
2
221 м²
Продаётся уютный, тёплый семейный дом в тихом районе Гаркалне. Характеристики дома: - …
€250,000
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Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подвалом
Муцениеки, Латвия
5
2
192 м²
Дом в Суниши. Находится в частной, закрытой зоне Суниши - пригород Риги, благоустроенный, …
€295,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Bukulti, Латвия
5
2
200 м²
Продаётся современный дом, построенный в 2018 году, расположенный на первой линии. Описан…
€540,000
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Дом 12 комнат с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Гаркалнский край, Латвия
12
761 м²
Продается просторная и солнечная недвижимость в Приедкалне вблизи Балтезерского канала. Р…
€330,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Муцениеки, Латвия
5
2
166 м²
дом в Sunīši Дом расположен на закрытой территории, установлены камеры по всему району. …
€270,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Гаркалнский край, Латвия
4
350 м²
Частный дом с большой территорией вокруг него. Территория заднего двора состоит из ухоже…
€730,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Гаркалнский край, Латвия
7
248 м²
2
Прoдаём дом около озера, в тихом спальном районе Лангстини. Дом светлый и уютный, обшая пл…
€330,000
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Дом с парковкой, с балконом, с террасой
Bukulti, Латвия
1 300 м²
Предлагаем вашему вниманию уникальный проект на берегу озера Балтезерс, в Приедкалне, всег…
€990,000
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Дом 6 спален с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Langstini, Латвия
8
5
420 м²
Дом в Лангстини на продажу. Год постройки 2009. Описание: - 1 этаж: гостиная с камином,…
€430,000
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Bukulti, Латвия
5
200 м²
1/2
Предлагаем уютный дом на продажу дом на первой линии с видом на озеро. В доме на 1-м этаже -…
€590,000
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Дом
Baltezers, Латвия
900 м²
Шикарная вилла на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый …
€1,75 млн
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Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Гаркалнский край, Латвия
8
400 м²
3
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
€550,000
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Дом 8 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Baltezers, Латвия
8
399 м²
2/2
На продажу: Дом для семьи, на берегу Балтэзерса, Гаркалнский район.Большой семейный дом с со…
€780,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Upesciems, Латвия
6
450 м²
2/2
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
€750,000
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Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Гаркалнский край, Латвия
9
500 м²
3
Предлагаем приобрести шикарный комфортабельный дом на берегу Кишозера! На 1-м этаже дома рас…
€700,000
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Муцениеки, Латвия
4
220 м²
1/1
Лучший элитный закрытый охраняемый поселок на берегу чистого проточного озера в 15 минутах о…
€450,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Langstini, Латвия
7
295 м²
2/2
Продается дом на берегу Большого Балтэзерса с ухоженым участком и замечательным местоположен…
€375,000
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Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия
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