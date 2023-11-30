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Жильё в Гаркалнский край, Латвия

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43 объекта найдено
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством в Гаркалнский край, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Продается уютный дом в Гаркалне, поселок "Кодес". Расположение: - Всего в 15 минутах ез…
€260,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом в Гаркалнский край, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 478 м²
Продается уникальный дом, построенный по индивидуальному проекту в Сунишах. - Общая площ…
€750,000
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Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством в Гаркалнский край, Латвия
Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Современный дом построенный с использованием передовых технологий в престижном поселке Балт…
€285,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Гаркалнский край, Латвия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается дом в элитном поселке на берегу озера. Расположение: - Дом построен на берег…
€490,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом в Langstini, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Langstini, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Частный дом с ухоженной территорией в Лангстини. Полностью укомплектован мебелью и бытовой …
€373,000
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Дом в Baltezers, Латвия
Дом
Baltezers, Латвия
Площадь 2 285 м²
Этаж 6/6
+ - Выгодные инвестиции на длительный срок сдачи. Недвижимость - продает инвестиционный прое…
€495,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом в Гаркалнский край, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Продается роскошный дом в престижном поселке на берегу озера, всего в 15 минутах от центра Р…
€250,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом в Langstini, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Langstini, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Частный дом с ухоженной территорией в Лангстини. Полностью укомплектован мебелью и бытовой …
€373,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством в Upesciems, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
Upesciems, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Двухэтажный дом с гаражом в поселке Аматниеки (Айнавас). Расположение: - Поселок нахо…
€230,000
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Langstini, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Langstini, Латвия
Комнаты 5
Этаж 1/1
Светлый и просторный деревянный каркасный семейный дом в благоустроенной деревне в Берги. Ас…
€310,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Муцениеки, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Муцениеки, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Продаётся дом в элитном посёлке Sunīši на первой линии! Описание дома (308 м2): 1 этаж…
€495,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Гаркалнский край, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Продается современный одноэтажный дом в элитном поселке Марсили, Балтезерс! Описание: …
€304,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Upesciems, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Upesciems, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этаж 2/2
Он расположен всего в 20 километрах от центра Риги - Упесцием. Дом на улице Эленбургас 63 на…
€473,140
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с сауной в Гаркалнский край, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с сауной
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Продаётся уютный, тёплый семейный дом в тихом районе Гаркалне. Характеристики дома: - …
€250,000
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Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подвалом в Муцениеки, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подвалом
Муцениеки, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Дом в Суниши. Находится в частной, закрытой зоне Суниши - пригород Риги, благоустроенный, …
€295,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Bukulti, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Bukulti, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продаётся современный дом, построенный в 2018 году, расположенный на первой линии. Описан…
€540,000
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Дом 12 комнат с гаражом, с подведенным электричеством, с газом в Гаркалнский край, Латвия
Дом 12 комнат с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 12
Площадь 761 м²
Продается просторная и солнечная недвижимость в Приедкалне вблизи Балтезерского канала. Р…
€330,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Муцениеки, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Муцениеки, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
дом в Sunīši Дом расположен на закрытой территории, установлены камеры по всему району. …
€270,000
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Квартира 3 комнаты в Bukulti, Латвия
Квартира 3 комнаты
Bukulti, Латвия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Квартира на берегу озера Балтезерс, в тихом живописном поселке. Описание: - Квартира на…
€230,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Гаркалнский край, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Частный дом с большой территорией вокруг него. Территория заднего двора состоит из ухоже…
€730,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Гаркалнский край, Латвия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 7
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Прoдаём дом около озера, в тихом спальном районе Лангстини. Дом светлый и уютный, обшая пл…
€330,000
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Дом с парковкой, с балконом, с террасой в Bukulti, Латвия
Дом с парковкой, с балконом, с террасой
Bukulti, Латвия
Площадь 1 300 м²
Предлагаем вашему  вниманию уникальный проект на берегу озера  Балтезерс, в Приедкалне, всег…
€990,000
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Дом 6 спален с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Langstini, Латвия
Дом 6 спален с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Langstini, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Дом в Лангстини на продажу. Год постройки 2009. Описание: - 1 этаж: гостиная с камином,…
€430,000
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Bukulti, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Bukulti, Латвия
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Предлагаем уютный дом на продажу дом на первой линии с видом на озеро. В доме на 1-м этаже -…
€590,000
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Квартира 8 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением в Upesciems, Латвия
Квартира 8 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением
Upesciems, Латвия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 2/2
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
€425,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом в Baltezers, Латвия
Дом
Baltezers, Латвия
Площадь 900 м²
Шикарная вилла на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый …
€1,75 млн
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Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Гаркалнский край, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
€550,000
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Дом 8 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Baltezers, Латвия
Дом 8 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Baltezers, Латвия
Комнаты 8
Площадь 399 м²
Этаж 2/2
На продажу: Дом для семьи, на берегу Балтэзерса, Гаркалнский район.Большой семейный дом с со…
€780,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Upesciems, Латвия
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Upesciems, Латвия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
€750,000
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Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Гаркалнский край, Латвия
Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем приобрести шикарный комфортабельный дом на берегу Кишозера! На 1-м этаже дома рас…
€700,000
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Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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