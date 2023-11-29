ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Латвия
Жилая
Курземе
Дома
Дома в Курземе, Латвия
Дом
Очистить
27 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 2 комнаты
Engures novads, Латвия
2
37 м²
1/1
€65,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 10 комнат
Сабиле, Латвия
10
350 м²
2
Уникальная возможность приобрести прибыльную недвижимость в центре Sabiles. Это в конце 19 …
€47,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 14 комнат
Grinvalti, Латвия
14
520 м²
3
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
€860,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 30 комнат
Лиепая, Латвия
30
990 м²
4
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
€2,18 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Engures novads, Латвия
700 м²
3
“Nordes”/”Lauri”, Рагациемс, Энгурский край, Латвия Недвижимость находится прямо на берегу …
€706,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Berzciems, Латвия
950 м²
1/1
Продают имущество в Берзциемс, Тукумская волость, от г. Рига 85 км, побережье Балтийского мо…
€550,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 комнат
Кестерциемс, Латвия
8
700 м²
1/2
Новое здание, закрытая территория, лоджия, баня, бассейн, сауна, изолированные комнаты, смеж…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Kazdanga, Латвия
3
1
120 м²
2/2
Недвижимость состоит из земельного участка площадью 6.24 га и трех зданий. Котел отопления, …
€178,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом
Skrundas novads, Латвия
203 700 м²
Краткое описание замкового комплекса: Общая площадь земли 20,37 га ( 7 строений,парк, лес ,…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Вентспилс, Латвия
11
858 м²
2/2
";Villa Leonardo"; - тихий апарт-отель под инвестицию в престижном жилом квартале в Вентспил…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Тукумс, Латвия
4
1
125 м²
2/2
10 м от берега озера, вид из всех окон на озеро.На первом этаже просторная гостиная с кухней…
€159,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Grinvalti, Латвия
7
2
336 м²
2/2
Потрясающее место для отдыха с семьей! Море, озеро, лес - все в шаговой доступности. Пять ми…
€480,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 13 спален в хорошем состоянии, с vid na more
Вентспилс, Латвия
16
13
374 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Talsu novads, Латвия
4
1
160 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с сауной, с подведенным электричеством, с камином
Jaunlutrini, Латвия
4
335 м²
Продаётся невероятно интересное имущество в красивийшем месте в Салдуском крае! Площадь з…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни без ремонта, с видом на озеро
Igene, Латвия
6
2
1 250 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€157,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 14 спален без ремонта, с видом на лес
Liegi, Латвия
20
2
1 667 м²
2/2
Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…
€379,990
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом с парковкой
Кестерциемс, Латвия
220 м²
2/2
Продаем обьект в поселке Кестерциемс, Энгурская волость. Поселок расположен на побережье Бал…
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Engure, Латвия
10
3
295 м²
2/2
Этот исключительный дом расположен на возвышенности на берегу Рижского залива в небольшой де…
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Замок с баней, замок
Лиепая, Латвия
1 600 м²
Латвия г.Лиепая Охотничий замок с 20,37 га земли Историч…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат с баней
Engures novads, Латвия
5
300 м²
3
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
€790,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Engures novads, Латвия
8
350 м²
2/2
Предлагаем приобрести усадьбу "Ezermuiža" на берегу живописного озера с полезной площадью 35…
€410,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Бигауньциемс, Латвия
6
232 м²
3
Продаю дом, полностью меблированный трёхэтажный дом – 232 кв. м. Прекрасные соседи, 2 минуты…
€390,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 комнат
Лиепая, Латвия
7
390 м²
3
Сказка зимой и рай летом. Гармония между присутствием города и природой. Место, где можно на…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Vane, Латвия
Продаем уникальный обьект - поместье-замок, расположенный в Кандавском краю, на расстоянии 1…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Skrundas novads, Латвия
Предлагаем приобрести эксклюзивный замковый комплекс, который находится в одном из самых жив…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Лиепая, Латвия
8
450 м²
Предлагаем к продаже эксклюзивный современный дом, расположенный в дюнной зоне города Юрмала…
€4,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Курземе, Латвия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL