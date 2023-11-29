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Жильё в Курземе, Латвия

Лиепая
11
37 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Engures novads, Латвия
Дом 2 комнаты
Engures novads, Латвия
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
€65,000
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Дом 10 комнат в Сабиле, Латвия
Дом 10 комнат
Сабиле, Латвия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность приобрести прибыльную недвижимость в центре Sabiles. Это в конце 19 …
€47,000
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Квартира 3 комнаты в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Короткий - Выберите уютная квартира, Продаем со вкусом отремонтированные апартаменты, Прода…
€39,900
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Дом 14 комнат в Grinvalti, Латвия
Дом 14 комнат
Grinvalti, Латвия
Комнаты 14
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
€860,000
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Дом 30 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 30 комнат
Лиепая, Латвия
Комнаты 30
Площадь 990 м²
Этаж 4
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
€2,18 млн
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Квартира 4 комнаты в Лиепая, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиепая, Латвия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 2/3
Заголовок - Выбери упорядоченный дом с добавленной стоимостью, Предлагаем купить прекрасный …
€178,000
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Дом в Engures novads, Латвия
Дом
Engures novads, Латвия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
“Nordes”/”Lauri”, Рагациемс, Энгурский край, Латвия Недвижимость находится прямо на берегу …
€706,000
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Дом в Berzciems, Латвия
Дом
Berzciems, Латвия
Площадь 950 м²
Этаж 1/1
Продают имущество в Берзциемс, Тукумская волость, от г. Рига 85 км, побережье Балтийского мо…
€550,000
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Дом 8 комнат в Кестерциемс, Латвия
Дом 8 комнат
Кестерциемс, Латвия
Комнаты 8
Площадь 700 м²
Этаж 1/2
Новое здание, закрытая территория, лоджия, баня, бассейн, сауна, изолированные комнаты, смеж…
€1,40 млн
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лиепая, Латвия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
Квартира площадью 118,40 м2, расположена на 3 этаже 3-этажного кирпичного дома с капитальным…
€235,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Kazdanga, Латвия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Kazdanga, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Недвижимость состоит из земельного участка площадью 6.24 га и трех зданий. Котел отопления, …
€178,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом в Skrundas novads, Латвия
Дом
Skrundas novads, Латвия
Площадь 203 700 м²
Краткое описание замкового комплекса: Общая площадь земли 20,37 га ( 7 строений,парк, лес ,…
€1,20 млн
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Дом 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Вентспилс, Латвия
Дом 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Вентспилс, Латвия
Комнаты 11
Площадь 858 м²
Этаж 2/2
";Villa Leonardo"; - тихий апарт-отель под инвестицию в престижном жилом квартале в Вентспил…
€1,50 млн
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Тукумс, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Тукумс, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
10 м от берега озера, вид из всех окон на озеро.На первом этаже просторная гостиная с кухней…
€159,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Grinvalti, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Grinvalti, Латвия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 2/2
Потрясающее место для отдыха с семьей! Море, озеро, лес - все в шаговой доступности. Пять ми…
€480,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 13 спален в хорошем состоянии, с vid na more в Вентспилс, Латвия
Дом 13 спален в хорошем состоянии, с vid na more
Вентспилс, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 374 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€270,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Talsu novads, Латвия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Talsu novads, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с сауной, с подведенным электричеством, с камином в Jaunlutrini, Латвия
Дом 3 спальни с сауной, с подведенным электричеством, с камином
Jaunlutrini, Латвия
Комнаты 4
Площадь 335 м²
Продаётся невероятно интересное имущество в красивийшем месте в Салдуском крае! Площадь з…
€250,000
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Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением в Лиепая, Латвия
Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением
Лиепая, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 062 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€522,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 4 спальни без ремонта, с видом на озеро в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни без ремонта, с видом на озеро
Igene, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€157,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 14 спален без ремонта, с видом на лес в Liegi, Латвия
Дом 14 спален без ремонта, с видом на лес
Liegi, Латвия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 667 м²
Этаж 2/2
Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…
€379,990
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more в Pape, Латвия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more
Pape, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€288,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом с парковкой в Кестерциемс, Латвия
Дом с парковкой
Кестерциемс, Латвия
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Продаем обьект в поселке Кестерциемс, Энгурская волость. Поселок расположен на побережье Бал…
€300,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Engure, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Engure, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Этаж 2/2
Этот исключительный дом расположен на возвышенности на берегу Рижского залива в небольшой де…
€950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 10 спален без ремонта в Medzes pagasts, Латвия
Квартира 10 спален без ремонта
Medzes pagasts, Латвия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 980 м²
Этаж 2/2
Уникальное свойство превращаться в жемчужину - особняк, привлекающий внимание своей простой …
€220,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Замок с баней, замок в Лиепая, Латвия
Замок с баней, замок
Лиепая, Латвия
Площадь 1 600 м²
Латвия г.Лиепая   Охотничий замок с 20,37 га земли   Историч…
€1,50 млн
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Дом 5 комнат с баней в Engures novads, Латвия
Дом 5 комнат с баней
Engures novads, Латвия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
€790,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
Продается 4-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€485,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/6
Продается 3-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€300,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/6
Продается двухэтажная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€400,000
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Типы недвижимости в Курземе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Курземе, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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