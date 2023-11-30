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Латвия
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Carnikavas novads
Дома
Дома в Carnikavas novads, Латвия
Дом
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11 объектов найдено
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Дом 4 спальни с мебелью, с сауной, с подведенным электричеством
Carnikavas novads, Латвия
4
1
160 м²
Продается уютный двухэтажный дом с ухоженной территорией, расположенный в живописном и тихо…
€165,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством
Гарциемс, Латвия
4
2
117 м²
Срочно в связи с переездом продаётся качественный семейный дом c частной территорией. Полн…
€188,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством
Гарциемс, Латвия
4
2
117 м²
Cемейный дом c частной территорией. В живописном и тихом районе. Полностью укомплектован…
€188,000
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Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Carnikavas novads, Латвия
5
3
229 м²
Продаётся абсолютно новый и просторный семейный дом в Carnikava. Отличная инфраструктура, р…
€285,000
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Дом 3 спальни
Carnikavas novads, Латвия
4
145 м²
Продаётся дом-дача в тихом месте. Описание: - Деревянный каркас, утеплен и обшит деревян…
€156,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с подведенным электричеством, с газом
Гарциемс, Латвия
3
1
780 м²
Продается дом в Гарциемсе. Дом в пяти минутах от моря и леса. Вся мебель входит в стоимос…
€160,000
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Carnikavas novads, Латвия
4
2
160 м²
Продается дом в Калнгале. Планировка: Первый этаж-гостиная, совмещенная с кухней, сануз…
€240,000
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Carnikavas novads, Латвия
4
220 м²
3/3
Предлагаем новый рядный дом в Калнгале. В доме 3 этажа общей площадью 220 м², также 842 м² з…
€300,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Carnikavas novads, Латвия
6
386 м²
2
Предлагаем приобрести прекрасный просторный дом в живописном месте недалеко от моря - в посё…
€375,000
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Дом 5 комнат с Spalni
Carnikavas novads, Латвия
5
297 м²
2
Продается теплый, солнечный дом в приморском природном парке Царникавы. Последняя солнечная …
€310,000
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Дом 7 комнат с видом на озеро
Carnikavas novads, Латвия
7
350 м²
2
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…
€380,000
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Параметры недвижимости в Carnikavas novads, Латвия
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