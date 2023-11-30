Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Carnikavas novads
  5. Дома

Дома в Carnikavas novads, Латвия

11 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с сауной, с подведенным электричеством в Carnikavas novads, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с сауной, с подведенным электричеством
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Продается уютный двухэтажный дом с ухоженной территорией, расположенный в живописном и тихо…
€165,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством в Гарциемс, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством
Гарциемс, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Срочно в связи с переездом продаётся качественный семейный дом c частной территорией. Полн…
€188,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством в Гарциемс, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством
Гарциемс, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Cемейный дом c частной территорией. В живописном и тихом районе. Полностью укомплектован…
€188,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом в Carnikavas novads, Латвия
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Продаётся абсолютно новый и просторный семейный дом в Carnikava. Отличная инфраструктура, р…
€285,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Carnikavas novads, Латвия
Дом 3 спальни
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Продаётся дом-дача в тихом месте. Описание: - Деревянный каркас, утеплен и обшит деревян…
€156,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни с мебелью, с подведенным электричеством, с газом в Гарциемс, Латвия
Дом 2 спальни с мебелью, с подведенным электричеством, с газом
Гарциемс, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 780 м²
Продается дом в Гарциемсе. Дом в пяти минутах от моря и леса. Вся мебель входит в стоимос…
€160,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Carnikavas novads, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается дом в Калнгале. Планировка: Первый этаж-гостиная, совмещенная с кухней, сануз…
€240,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Carnikavas novads, Латвия
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
Предлагаем новый рядный дом в Калнгале. В доме 3 этажа общей площадью 220 м², также 842 м² з…
€300,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Carnikavas novads, Латвия
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 6
Площадь 386 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести прекрасный просторный дом в живописном месте недалеко от моря - в посё…
€375,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат с Spalni в Carnikavas novads, Латвия
Дом 5 комнат с Spalni
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 5
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Продается теплый, солнечный дом в приморском природном парке Царникавы. Последняя солнечная …
€310,000
Оставить заявку
Дом 7 комнат с видом на озеро в Carnikavas novads, Латвия
Дом 7 комнат с видом на озеро
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…
€380,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Carnikavas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти