ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Познанский повят
Земельные участки в Познанский повят, Польша
Очистить
95 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Kliny, Польша
1 601 м²
€ 107,349
Большой участок на продажу на Тракт-стрит в Клини. Отличное расположение, недалеко от леса З…
Земельные участки
Leczyca, Польша
675 м²
€ 75,703
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Чапури, на улице Грабова. Недвижимость в …
Земельные участки
Leczyca, Польша
1 038 м²
€ 113,555
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Чапури, на улице Каштанова. Недвижимость …
Земельные участки
Пущиково, Польша
2 942 м²
€ 276,857
Участок для жилищных целей или для компании или других инвестиций – Простое расположение, ож…
Земельные участки
Lusowko, Польша
1 559 м²
€ 127,614
Доброе утро, я представляю предложение земельной собственности, расположенной в Лусувко. Зем…
Земельные участки
Стеншев, Польша
844 м²
€ 70,283
Я предлагаю на продажу участок с домом для расширения / реконструкции. Сюжет не покрыт MPZP,…
Земельные участки
Lusowko, Польша
350 м²
€ 12,978
Участок, предлагаемый к продаже, расположен на участке отдыха, лежащем прямо над озером Лусо…
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
1 900 м²
€ 121,558
Престижное расположение в Лусовеке, расположенном на озере недалеко от Познани. Тихая обстан…
Земельные участки
Chludowo, Польша
1 440 м²
€ 64,888
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка площадью 1440 м2 ( до разделен…
Земельные участки
Bialegi, Польша
9 000 м²
€ 145,999
НЕ ИЗДАТИКОВАННЫЙ НА 03-02-2023 Я рад представить вам предложение о продаже участков от MPZP…
Земельные участки
Tulce, Польша
1 194 м²
€ 75,487
Предложение в стадии подготовки Swarzędz / Zalasewo Район, охватываемый изучением условий и …
Земельные участки
Бук, Польша
1 034 м²
€ 42,177
D Z I A Ł K A Идеальное расположение для вашей компании или капиталовложений. Предложение о …
Земельные участки
Moscienica, Польша
2 522 м²
€ 183,634
Я приглашаю вас купить прекрасно расположенный участок в городе Боровец недалеко от Познани,…
Земельные участки
Tulce, Польша
1 001 м²
€ 95,265
Строительный участок в Гарбахе – очень привлекательное место недалеко от долины Михалувка. В…
Земельные участки
Lopuchowo, Польша
997 м²
€ 45,422
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Лопухове, на улице Смардзова. Недвижимост…
Земельные участки
Baranowo, Польша
1 554 м²
€ 198,991
Участок для продажи в самом сердце Пшемежув. Расположение и план пространственного развития …
Земельные участки
Msciszewo, Польша
818 м²
€ 46,503
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Мурована Гослини, на улице Сильвестра Рад…
Земельные участки
Niepruszewo, Польша
3 788 м²
€ 179,522
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Niepruszew н…
Земельные участки
Gortatowo, Польша
1 680 м²
€ 94,953
Предметом продажи является привлекательный участок 1680 м2 на ул. Ясинская в Сварзендзе. Рас…
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
979 м²
€ 147,080
Очень привлекательный строительный участок на продажу в Tarnów Podgórny. На тихой улице. Тих…
Земельные участки
Рогалин, Польша
949 м²
€ 54,074
БЕЗ НАЛОГА PCC ….. ПРОДАЕТСЯ, КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДЕЙСТВИЕ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ДОМАШНЕМ ЗАКРЫТИИ С …
Земельные участки
Mrowino, Польша
1 611 м²
€ 81,110
Если вы ищете тишину и покой вдали от городской суеты, близости к зеленым зонам и в то же вр…
Земельные участки
Wiry, Польша
550 м²
€ 64,672
Я рекомендую купить прямоугольный участок на улице Коморники. Вировска, площадь ок. 550 м2. …
Земельные участки
Moscienica, Польша
1 103 м²
€ 83,273
От имени наших клиентов мы предлагаем очень красивый прямоугольный участок площадью около 11…
Земельные участки
Siedleczek, Польша
2 379 м²
€ 77,185
Участок площадью 2379м2, Некелька, ул. Nekielska. Передняя ширина около 38м. Участок живопис…
Земельные участки
Siedleczek, Польша
1 324 м²
€ 24,342
Строительный участок в очаровательном городе вдали от шума и суеты, недалеко от леса. Продае…
Земельные участки
Siedleczek, Польша
2 766 м²
€ 59,229
Участок акушерки в Некельке – очаровательный город, окруженный лесами, недалеко от Познани, …
Земельные участки
Siedleczek, Польша
1 350 м²
€ 48,764
Чрезвычайно расположенный строительный участок в лагуне в Некельке! Недвижимость имеет много…
Земельные участки
Moscienica, Польша
1 509 м²
€ 89,762
Представляю вам строительный участок площадью 1500 м2 в живописной деревне Рогалинк, располо…
Земельные участки
Zlotniki, Польша
2 662 м²
€ 212,834
ОТДЕЛ СЛУЖБЫ В ZŁOTKÓW k. ВСТРЕЧИ Участок с благоприятными положениями в соответствии с план…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты