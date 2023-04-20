Недвижимость в Познани — какие районы выбирать иностранцам и почему

По стоимости домов и квартир Познань входит в пятерку самых дорогих польских городов. Иностранцы охотно покупают здесь дешевую и элитную недвижимость для постоянного проживания и выгодной сдачи в аренду. Развитая инфраструктура, качественное обеспечение, отличное транспортное сообщение, развернутая сеть проката велосипедов и большое количество зелени делают город особенно привлекательным в глазах зарубежных граждан.

Обзор цен на жилье в Познани по районам

Наиболее дорогие трехкомнатные апартаменты находятся в историческом центре Старе Място. На выбор предлагаются отреставрированные помещения в зданиях старой постройки и квартиры с балконами и ухоженной придомовой территорией в новых многоэтажках.

Пользуются устойчивым спросом объекты недвижимости в Познани, расположенные в Нове Място и Grunwald. В этих районах есть маленькие и просторные квартиры после капитального ремонта, таунхаусы и современные студии. Рядом находятся парки, садики, школы, супермаркеты, медицинские учреждения, трамвайные и автобусные остановки.

Более низкие цены в WILDA, DĘBIEC, JEŻYCE и OGRODY. Здесь по лояльной стоимости можно найти однокомнатную или двухкомнатную квартиру в каменицах (дома с высокими потолками и толстыми стенами, построенные около 100 лет назад).

Памятка для зарубежных покупателей

Иностранцам, планирующим купить недвижимость в Познани, следует знать, что права на ПМЖ это не дает. Собственное жилье становится весомым преимуществом при получении ВНЖ и позволяет зарегистрировать приобретенный на территории Польши автомобиль.