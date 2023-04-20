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Земельные участки в Познани, Польша

14 объектов найдено
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 047 м²
€ 54,074
Продается участок под застройку 1043 м2 в Щепанкуве на ул. После смородины 35. Участок распо…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
430 м²
€ 40,014
Я продам развлекательный участок, расположенный на GDPR. Кароль Марцинковский на улице Домбр…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 970 м²
€ 259,554
Я рекомендую предложение участка под застройку, расположенного в ПОЗНАНИУ на ул. ŁOPIANOWA (…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
890 м²
€ 286,828
Участок 890м2 Участок имеет большой потенциал. MPZP – не находится в стадии разработки. Совр…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 166 м²
€ 144,701
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
5 009 м²
€ 475,848
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 248 м²
€ 198,241
Я приглашаю вас ознакомиться с привлекательным предложением строительного участка, расположе…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
300 м²
€ 20,548
Если вы мечтаете о месте, окруженном природой, вам даже не нужно покидать город. Мы представ…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
38 000 м²
€ 2,876,718
Участок для застройщика предназначен для развития одной семьи и жилой застройки. Преимуществ…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 166 м²
€ 144,701
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
508 м²
€ 151,190
Расположение: Подолани - очень очаровательный и зеленый район с уникальной атмосферой. Это и…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 166 м²
€ 144,701
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
508 м²
€ 151,190
Расположение: Подолани - очень очаровательный и зеленый район с уникальной атмосферой. Это и…
Земельные участки в Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 206 м²
€ 64,672

Недвижимость в Познани — какие районы выбирать иностранцам и почему

По стоимости домов и квартир Познань входит в пятерку самых дорогих польских городов. Иностранцы охотно покупают здесь дешевую и элитную недвижимость для постоянного проживания и выгодной сдачи в аренду. Развитая инфраструктура, качественное обеспечение, отличное транспортное сообщение, развернутая сеть проката велосипедов и большое количество зелени делают город особенно привлекательным в глазах зарубежных граждан.

Обзор цен на жилье в Познани по районам

Наиболее дорогие трехкомнатные апартаменты находятся в историческом центре Старе Място. На выбор предлагаются отреставрированные помещения в зданиях старой постройки и квартиры с балконами и ухоженной придомовой территорией в новых многоэтажках.

Пользуются устойчивым спросом объекты недвижимости в Познани, расположенные в Нове Място и Grunwald. В этих районах есть маленькие и просторные квартиры после капитального ремонта, таунхаусы и современные студии. Рядом находятся парки, садики, школы, супермаркеты, медицинские учреждения, трамвайные и автобусные остановки.

Более низкие цены в WILDA, DĘBIEC, JEŻYCE и OGRODY. Здесь по лояльной стоимости можно найти однокомнатную или двухкомнатную квартиру в каменицах (дома с высокими потолками и толстыми стенами, построенные около 100 лет назад).

Памятка для зарубежных покупателей

Иностранцам, планирующим купить недвижимость в Познани, следует знать, что права на ПМЖ это не дает. Собственное жилье становится весомым преимуществом при получении ВНЖ и позволяет зарегистрировать приобретенный на территории Польши автомобиль.

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