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Польша
Великопольское воеводство
Пильский повят
Земельные участки в Пильский повят, Польша
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Dolaszewo, Польша
831 м²
€ 61,969
Земельные участки
Krzewina, Польша
1 111 м²
€ 19,697
Земельные участки
Пила, Польша
12 051 м²
€ 343,469
Земельные участки
Пила, Польша
16 724 м²
€ 696,650
Земельные участки
Skrzatusz, Польша
1 289 м²
€ 21,478
Земельные участки
Пила, Польша
7 702 м²
€ 241,165
Земельные участки
Nowa Wies Ujska, Польша
4 672 м²
€ 22,801
Земельные участки
Krepsko, Польша
2 100 м²
€ 27,405
Земельные участки
Krepsko, Польша
2 100 м²
€ 27,405
Земельные участки
Пила, Польша
12 351 м²
€ 732,263
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