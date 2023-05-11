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Земельные участки в Пильский повят, Польша

10 объектов найдено
Земельные участки в Dolaszewo, Польша
Земельные участки
Dolaszewo, Польша
Площадь 831 м²
€ 61,969
Земельные участки в Krzewina, Польша
Земельные участки
Krzewina, Польша
Площадь 1 111 м²
€ 19,697
Земельные участки в Пила, Польша
Земельные участки
Пила, Польша
Площадь 12 051 м²
€ 343,469
Земельные участки в Пила, Польша
Земельные участки
Пила, Польша
Площадь 16 724 м²
€ 696,650
Земельные участки в Skrzatusz, Польша
Земельные участки
Skrzatusz, Польша
Площадь 1 289 м²
€ 21,478
Земельные участки в Пила, Польша
Земельные участки
Пила, Польша
Площадь 7 702 м²
€ 241,165
Земельные участки в Nowa Wies Ujska, Польша
Земельные участки
Nowa Wies Ujska, Польша
Площадь 4 672 м²
€ 22,801
Земельные участки в Krepsko, Польша
Земельные участки
Krepsko, Польша
Площадь 2 100 м²
€ 27,405
Земельные участки в Krepsko, Польша
Земельные участки
Krepsko, Польша
Площадь 2 100 м²
€ 27,405
Земельные участки в Пила, Польша
Земельные участки
Пила, Польша
Площадь 12 351 м²
€ 732,263
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