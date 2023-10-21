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Земельные участки в Пясечно, Польша

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Пясечно, Польша
Земельные участки 1 комната
Пясечно, Польша
Комнаты 1
Площадь 1 068 м²
Этаж 1
Piaseczno – одно из самых привлекательных мест к югу от Варшавы. Именно здесь, среди застрой…
€169,016
Realting.com
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