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Польша
Мазовецкое воеводство
Купить земельный участок в Мазовецком воеводстве, Польша
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232 объекта найдено
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Земельные участки
Варшава, Польша
€ 9,999
Земельные участки
Варшава, Польша
4 374 м²
€ 618,846
Строительный участок расположен в элегантном комплексе резиденции – Алея Сребжа, Варшавский …
Земельные участки
Варшава, Польша
1 000 м²
€ 257,853
Земля площадью 1000 м2 с высоким инвестиционным потенциалом для многих предприятий и сферы у…
Земельные участки
Варшава, Польша
8 350 м²
€ 639,260
Предложение на продажу: Участок для услуг в Урсынове 8 350 м2 под MPZP ( obrę 0927, 1-09-27,…
Земельные участки
Варшава, Польша
350 м²
€ 188,018
Участок 350м2 для продажи на ул. Фортова в Биеланах с размерами: 24,5 х 14,3 м. Все СМИ в пу…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 033 м²
€ 257,638
Вы ищете сюжет и не хотите тратить время на согласие и подключение СМИ. Это предложени…
Земельные участки
Варшава, Польша
853 м²
€ 182,431
Участок 853 м ² для продажи в Варшаве, между улицей Ютрзенки и улицей Дзялкова. Доступ к цен…
Земельные участки
Варшава, Польша
3 429 м²
€ 966,947
Привлекательный участок с местным планом развития. Назначение различных услуг, включая произ…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 201 м²
€ 182,431
Хороший участок отличной формы для продажи, площадь 1201 м2, в Варшаве, в Kępa Zawadowska в …
Земельные участки
Варшава, Польша
4 464 м²
€ 1,007,172
Участок размером 26 х 174 м в Виланове. СОСЕД. В непосредственной близости находится жилье д…
Земельные участки
Варшава, Польша
845 м²
€ 174,050
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОЛОВКИ – Wawer ul. Земельный участок с площадью 845м2 ( ок. 32 м в ширину и о…
Земельные участки
Zagorze, Польша
3 255 м²
€ 419,655
Продается красивый участок в окружении леса, расположенный недалеко от ул. Охватывая, в стар…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 646 м²
€ 341,655
Прекрасный участок с разрешением на строительство Pnb в зеленой зоне Белоленка Дворска распо…
Земельные участки
Варшава, Польша
2 137 м²
€ 751,855
Мы рады представить уникальный участок площадью более 2000 м2 в Вавере, всего в 20 минутах о…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 500 м²
€ 128,926
Я рад познакомить вас со строительным участком на продажу площадью 1500 м2, расположенным в …
Земельные участки
Варшава, Польша
1 705 м²
€ 254,629
Земельные участки
Варшава, Польша
920 м²
€ 191,241
Земельные участки
Ожарув-Мазовецкий, Польша
4 374 м²
€ 585,084
Земельные участки
gmina Prazmow, Польша
22 792 м²
€ 304,731
Земельные участки
Груецкий повят, Польша
10 871 м²
€ 331,273
Земельные участки
Груецкий повят, Польша
21 173 м²
€ 645,207
Земельные участки
Новодвурский повят, Польша
1 604 м²
€ 146,637
Земельные участки
Новодвурский повят, Польша
1 604 м²
€ 146,637
Земельные участки
Груецкий повят, Польша
102 888 м²
€ 3,135,319
Земельные участки
Gloskow, Польша
13 054 м²
€ 530,395
Земельные участки
gmina Piaseczno, Польша
2 700 м²
€ 182,839
Земельные участки
Радзымин, Польша
12 300 м²
€ 574,723
Земельные участки
Варшава, Польша
621 м²
€ 172,681
Земельные участки
Zagorze, Польша
2 142 м²
€ 315,869
Земельные участки
Варшава, Польша
621 м²
€ 182,646
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