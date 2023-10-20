Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Польша
  4. Ломянки

Земельные участки в Ломянки, Польша

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 14 419 м²
Этаж 1
Мы рады представить участок в прекрасном месте в Łomianki на ул. Wiślana для индивидуального…
€277,568
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 14 419 м²
Этаж 1
Участок в отличном месте в Łomianki на ул. Wiślana для индивидуального жилья. Участок под за…
€279,720
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Этаж 1
Земельный участок в Dąbrowa в гмине Łomianki с начатым инвестированием 6 односемейных жилых …
€657,020
Realting.com
Перейти