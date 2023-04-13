Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Юрмала

Купить земельный участок в Юрмале, Латвия

93 объекта найдено
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 60,000
Продается земельный участок общей площадью 1000 м2. Расположен в 10 минутах ходьбы от моря.…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 80,000
Земельный участок площадью 1000 м2 в 100 м от моря в Юрмале. Есть возможность приобретения …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 80,000
Земельный участок площадью 1000 м2 в 100 м от моря в Юрмале. Есть возможность приобретения …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 750,000
Продается земля под строительство многоквартирного дома в Юрмале. Площадь земли: 2122 м2 …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 1,500,000
Продается земельный участок с проектом многоквартирного жилого дома в центре Юрмалы, в Дзин…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 441,774
Продается земельный участок на улице Капу 45А общей площадью 2727 м2. До моря 200 м. Выход …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 330,000
Продается земельный участок у моря, общей площадью 2000 м2. С проектами на строительство 2-…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
106 560 м²
€ 532,800
Продаем участок земли в районе Олайне, рядом с жилым поселком Гренес. Разрешенное использова…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
150 258 м²
€ 751,290
Продаем участок земли в районе Олайне, рядом с жилым поселком Гренес. Разрешенное использо…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 600,000
Предлагаем на продажу змельный участок в Асари общей площадью 9416 м2. Земля расположена в …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
2 922 м²
€ 2,240,000
Эксклюзивное предложение земельного участка в курортном городе Юрмала, всего в 150 метрах от…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
2 302 м²
€ 1,400,000
Предлагается на продажу земельный участок в самом сердце курортного города Юрмала, вторая ли…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 1,500,000
Продается земельный участок в самой престижной части Юрмалы - Дзинтари.Первая линия, 100 мет…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 325,000
Фешенебельная земля в престижном (элитном) р-оне ул. Капу, до моря 100 м, участок Асари, ул.…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 196,000
Продаем участок земли в 500 м от реки, под строительство частных домов, в красивом живописно…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 210,000
Продаем земельный участок под строительство жилых домов. Все коммуникации рядом (газ, электр…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 1,100,000
Эксклюзивный участок 1, 1 га на самом берегу моря в дюнной зоне, в окружении сосен. Сделана …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 490,000
Продам дом, нуждается в реконструкции. Три этажа, в 100 м от моря, на углу улиц Р. Блауманa …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 1486 м2 под частную застройку. На участке есть городски…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 125,000
Продаётся, светлый, солнечный, свободный от построек участок, 1568м2.Участок находится по ад…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 78,000
Продается огороженный участок земли в Юрмале для строительства частного дома. Собственность …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 289,000
Продается земля под строительство. Площадь 3740м². Продается земля под строительство. Исполь…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
На первой линии от моря, в самом доступном жилом районе, прямой доступ к дюнам, до пляжа 3 м…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 1,000,000
Ухоженная территория, ландшафтный дизайн, развитая инфраструктура, рядом лес, рядом парк и море
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 360,000
продаёт участок под строительство 2134 м2 на морской сторонке. На участке присудствуют все к…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 289,000
Продается земельный участок в Меллужи, на улице Капу, 44, на котором можно построить дом для…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 620,000
Продается земельный участок в престижном районе, первая линия от моря.Тихое, красивое место …
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 1,250,000
Продаем лучший участок в Юрмале. 1 линия от моря. Можно построить 2 дома по 350 м или один д…
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 2,010,550
Площадь застройки (3DzS), плотность здания 20%, высота 12 м (2,5 этажей)
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 165,000
Свежий воздух и приятное спокойствие будут обеспечены близлежащим лесом. Для того, чтобы пос…

Недвижимость в Юрмале — насколько перспективны инвестиции в жилье на прибалтийском курорте

Знаменитый курортный город на побережье Рижского залива считается престижным местом для жизни и отдыха. Цены на жилье в Юрмале очень разнообразны. В районе пешеходной улицы Йомас и концертного зала Дзинтари располагаются элитные трехкомнатные апартаменты.

Коттеджи и виллы с видом на море размещаются вдоль пляжа по первой линии. Малоэтажные дома новой постройки с современными квартирами находятся в респектабельных районах и парковых зонах. На окраинах имеются типовые здания с дешевыми однокомнатными и двухкомнатными помещениями.

В качестве летних дач котируются старинные деревянные домики с башенками, резными перилами и маленькими окнами со ставнями.

Какие привилегии открывает приобретение недвижимости в Юрмале

Покупка жилья дает следующее преференции:

  • шенген сроком на 5 лет;
  • доступ к качественной медицине;
  • льготные условия обучения в местных ВУЗах.

Если купить недвижимость в Юрмале за 250 000 € и более, можно получить ВНЖ, а в будущем и ПМЖ. Такое право приобретает не только основной собственник, но и его супруг/супруга и несовершеннолетние дети. При продлении статуса взимается налог в размере 5000 евро.

Почему владеть жилой недвижимостью в Юрмале выгодно

Среди преимуществ жизни на балтийском побережье:

  • благоприятная экологическая обстановка;
  • привлекательные пейзажи;
  • чистые пляжи;
  • развитая инфраструктура;
  • близость к столице.

По мнению риэлторов, стоимость квартир и домов в Юрмале еще не достигла своего максимума, и есть реальная перспектива роста цен в ближайшие 5 лет. А стабильный доход от сдачи в аренду можно получать круглый год.

Realting.com
Перейти