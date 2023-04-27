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Грузия
Земельные участки в Грузии
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267 объектов найдено
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Земельные участки
Гонио, Грузия
1 600 м²
€ 75,145
Земельные участки
Агараки, Грузия
€ 3,590,000
Продается земельный участок 8,975 кв.м. с согласованным проектом для строительства, Коэффици…
Земельные участки
Деревня Дигоми, Грузия
€ 240,000
Продается земельный участок в Тбилиси, с согласованныйм проектом для построики коммерческого…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
€ 407,413
1000 кв.м. земля для продажи в Дигоми 8, на улице Хеошвили, несельскохозяйственная, с коммуникациями
Земельные участки
Лиси, Грузия
1 000 м²
€ 54,322
1000 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, деревня Лиси, несельскохозяйственная, в поселке, с…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
665 м²
€ 452,682
665 кв.м. земля для продажи в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, недалеко от парка Мзюри, для ст…
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Земельные участки
Батуми, Грузия
1 741 м²
€ 162,965
Hello. We offer you a plot of land of 1741 sq. m. Located at the address Batumigoris 13b. Pa…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 780 м²
€ 497,950
1780 кв.м. земля для продажи в Чугурети, на улице Меунаргия, K2 - 2.5, для строительства пос…
Земельные участки
Цхнети, Грузия
819 м²
€ 208,233
819 кв.м. земля для продажи в Цкнети, на улице Гагра, несельскохозяйственная, с предположени…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
655 м²
€ 407,413
655 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, на улице Чиковани, хорошее расположение, для строит…
Земельные участки
Ахалдаба, Грузия
800 м²
€ 86,915
800 кв.м. земля для продажи в Ахалдабе, ул Бетания, с коммуникациями
Земельные участки
Цавкиси, Грузия
702 м²
€ 45,268
702 кв.м земли на продажу в Цавкиси, на улице Руствале
Земельные участки
Озургети, Грузия
634 м²
€ 31,688
634 кв. Продается земельный участок в Озургети, Капровани, недалеко от моря
Земельные участки
Цклулети, Грузия
594 м²
€ 13,580
594 sq.m. land for sale in Mtskheta region, Tskluleti, agricultural, with beautiful views
Земельные участки
Грузия, Грузия
18 000 м²
€ 316,877
С исключительными правами !!! Продается или обменивается на ква…
Земельные участки
Грузия, Грузия
5 000 м²
€ 212,760
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! В Бадиау…
Земельные участки
Грузия, Грузия
600 м²
€ 63,375
Описание: Срочно продается жилая земля в Мцхета, Нареквави. Общ…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
5 000 м²
€ 86,009
С исключительными правами !!! Продается или обменивается на ква…
Земельные участки
Грузия, Грузия
1 000 м²
€ 76,956
Описание: 1000 м2 для продажи сразу. Non - сельскохозяйственные…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
€ 74,240
С исключительными правами !!! для продажи!!! Жилая земля в Цавк…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 030 м²
€ 102,306
С исключительными правами! 1030 м2 на продажу сразу. Сельскохоз…
Земельные участки
Грузия, Грузия
1 000 м²
€ 90,536
Описание: Коммерческая земля для продажи в Гудаури, недалеко от…
Земельные участки
Грузия, Грузия
15 000 м²
€ 199,180
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Операцио…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
600 м²
€ 13,580
Описание: 600 м2 на продажу сразу. Участок земли в летнем котте…
Земельные участки
Грузия, Грузия
3 м²
€ 452,682
Описание: 2,5 га несельскохозяйственных земель для продажи в Ур…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
3 100 м²
€ 452,682
Описание: Продается 3100 м2. Жилая недвижимость в Дигоми 1, недалеко от городского суда. Сел…
Земельные участки
Грузия, Грузия
5 000 м²
€ 203,707
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Рядом с …
Земельные участки
Грузия, Грузия
60 000 м²
€ 217,287
С исключительными правами !!! продается!!! 6 га (60 000 м2.) Зе…
Земельные участки
Грузия, Грузия
1 825 м²
€ 29,877
1825 м2 жилой / летний дом участок на продажу в муниципалитете …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 200 м²
€ 126,751
С исключительными правами !!! 1200 м2 жилой / летний коттедж для продажи в Шиндиси. В населе…
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