Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания

Земельные участки в Истрийская жупания, Хорватия

32 объекта найдено
Земельные участки в Медулин, Хорватия
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€ 420
Земельные участки в Фажана, Хорватия
Земельные участки
Фажана, Хорватия
€ 75,000
Земельные участки в Rabac, Хорватия
Земельные участки
Rabac, Хорватия
€ 170,000
Земельные участки в Ровинь, Хорватия
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
Площадь 18 940 м²
€ 1,287,920
Земельные участки в Potpican, Хорватия
Земельные участки
Potpican, Хорватия
Площадь 2 911 м²
€ 58,220
Земельные участки в Potpican, Хорватия
Земельные участки
Potpican, Хорватия
Площадь 7 017 м²
€ 140,340
Земельные участки в Медулин, Хорватия
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€ 390
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 230
Земельные участки 5 спален в Kadumi, Хорватия
Земельные участки 5 спален
Kadumi, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
€ 1,430,000
Земельные участки в Истрийская жупания, Хорватия
Земельные участки
Истрийская жупания, Хорватия
€ 190
Земельные участки в Канфанар, Хорватия
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
€ 790,000
Земельные участки в Воднян, Хорватия
Земельные участки
Воднян, Хорватия
€ 792,000
Земельные участки в Мотовун, Хорватия
Земельные участки
Мотовун, Хорватия
€ 349,000
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 855,000
Земельные участки в Фажана, Хорватия
Земельные участки
Фажана, Хорватия
€ 920,000
Земельные участки в Marcana, Хорватия
Земельные участки
Marcana, Хорватия
€ 1,252,000
Земельные участки в Ровинь, Хорватия
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
€ 126,000
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 425,000
Земельные участки в Лабин, Хорватия
Земельные участки
Лабин, Хорватия
€ 513,000
Земельные участки в Лабин, Хорватия
Земельные участки
Лабин, Хорватия
€ 378,000
Земельные участки в Svetvincenat, Хорватия
Земельные участки
Svetvincenat, Хорватия
Площадь 8 149 м²
€ 407,450
Земельные участки в Канфанар, Хорватия
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
Площадь 2 829 м²
€ 500,000
Земельные участки в Kavran, Хорватия
Земельные участки
Kavran, Хорватия
Площадь 455 м²
€ 54,600
Земельные участки в Svetvincenat, Хорватия
Земельные участки
Svetvincenat, Хорватия
Площадь 3 125 м²
€ 156,000
Земельные участки в Бале, Хорватия
Земельные участки
Бале, Хорватия
Площадь 100 000 м²
€ 8,000,000
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
Площадь 70 000 м²
€ 5,000,000
Земельные участки в Premantura, Хорватия
Земельные участки
Premantura, Хорватия
Площадь 102 000 м²
€ 20,400,000
Земельные участки в Sisan, Хорватия
Земельные участки
Sisan, Хорватия
Площадь 16 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
Площадь 8 418 м²
€ 1,161,684
Земельные участки в Фажана, Хорватия
Земельные участки
Фажана, Хорватия
Площадь 5 134 м²
€ 821,440
Realting.com
Перейти