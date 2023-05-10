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Хорватия
Истрийская жупания
Земельные участки в Истрийская жупания, Хорватия
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32 объекта найдено
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Земельные участки
Медулин, Хорватия
€ 420
Земельные участки
Фажана, Хорватия
€ 75,000
Земельные участки
Rabac, Хорватия
€ 170,000
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
18 940 м²
€ 1,287,920
Земельные участки
Potpican, Хорватия
2 911 м²
€ 58,220
Земельные участки
Potpican, Хорватия
7 017 м²
€ 140,340
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€ 390
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 230
Земельные участки 5 спален
Kadumi, Хорватия
5
2
550 м²
€ 1,430,000
Земельные участки
Истрийская жупания, Хорватия
€ 190
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
€ 790,000
Земельные участки
Воднян, Хорватия
€ 792,000
Земельные участки
Мотовун, Хорватия
€ 349,000
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 855,000
Земельные участки
Фажана, Хорватия
€ 920,000
Земельные участки
Marcana, Хорватия
€ 1,252,000
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
€ 126,000
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€ 425,000
Земельные участки
Лабин, Хорватия
€ 513,000
Земельные участки
Лабин, Хорватия
€ 378,000
Земельные участки
Svetvincenat, Хорватия
8 149 м²
€ 407,450
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
2 829 м²
€ 500,000
Земельные участки
Kavran, Хорватия
455 м²
€ 54,600
Земельные участки
Svetvincenat, Хорватия
3 125 м²
€ 156,000
Земельные участки
Бале, Хорватия
100 000 м²
€ 8,000,000
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
70 000 м²
€ 5,000,000
Земельные участки
Premantura, Хорватия
102 000 м²
€ 20,400,000
Земельные участки
Sisan, Хорватия
16 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
8 418 м²
€ 1,161,684
Земельные участки
Фажана, Хорватия
5 134 м²
€ 821,440
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