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Земельные участки в Дубровник, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
€ 375,000
Расположение: Дубровник Центр города Дубровник: 8 км Море: 2 км Аэропорт Дубровника: 15 км П…
Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
€ 2,520,000
Участок под застройку: 21 000м2 расположен в 14 км от Дубровника Старый город. Этот участок,…
Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
€ 1,300,000
Рядом с одним из самых известных городов Адриатического побережья, Дубровник лежит этот остр…
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