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Земельные участки в Хорватии

728 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Silovo Selo, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Silovo Selo, Хорватия
Площадь 833 м²
Building land, 300 m to the sea, 833 m2, Suđurađ, Šipan Island Just 300 meters from the sea,…
€115,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Strmec, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Strmec, Хорватия
Площадь 6 046 м²
I26569 Maršala Tita
€1,06 млн
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Площадь 800 м²
Building plot, 800 m2, Šibenik, Meterize Building land with a total area of ​​800 m2 is loca…
€68,000
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Площадь 2 262 м²
www.biliskov.com  ID: 13620 Шибеник, Ядрия Строительный участок площадью 2262 м2 с видом н…
€452,400
Земельные участки в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
Площадь 4 868 м²
www.biliskov.com  ID: 13623 Брезовица, Земля под застройку Участок под застройку правильно…
€179,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 830 м²
www.biliskov.com  ID: 13617 Шестидесятые Земельный участок площадью 830,00 м2, из них окол…
€240,000
Земельные участки в Slatine, Хорватия
Земельные участки
Slatine, Хорватия
Чиово, Слатине, красивый сельскохозяйственный участок, расположенный в 350 метрах от моря на…
€542,970
Земельные участки в Gizdavac, Хорватия
Земельные участки
Gizdavac, Хорватия
Площадь 10 050 м²
Муч, Гиздавац, земельный участок 10 050 м2 в экономической зоне Пришике 1 - производственно-…
€302,000
Земельные участки в Dugopolje, Хорватия
Земельные участки
Dugopolje, Хорватия
Площадь 1 907 м²
Дугополье, Поди, земля 1907 м2 в экономической зоне Поди - производственно-деловая зона с ма…
€230,000
Земельные участки в Пореч, Хорватия
Земельные участки
Пореч, Хорватия
Площадь 8 289 м²
Пореч, в небольшом городке в 17 км от Пореча и первых пляжей, находится большой участок под …
€879,000
Земельные участки в Пореч, Хорватия
Земельные участки
Пореч, Хорватия
В Порече продаются земельные участки, в земельной книге они классифицируются как виноградник…
€340,500
Земельные участки с bus в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки с bus
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 5 093 м²
I26529 Đure Kuntića NN
€300,000
Земельные участки в Kurjak, Хорватия
Земельные участки
Kurjak, Хорватия
Площадь 200 000 м²
I26543 Kurjak
€2,00 млн
Земельные участки в Врбовско, Хорватия
Земельные участки
Врбовско, Хорватия
Площадь 11 500 м²
I26542 Mrzle drage
€34,500
Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 8 846 м²
Agricultural Land, 8,846 sqm, Vela Luka, Island of Korčula Located in the tranquil part of …
€88,460
Земельные участки с подведенным электричеством в Bosanci, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Bosanci, Хорватия
Площадь 1 219 м²
Exclusive villa in nature, 230m² by the Kupa River with a pool and a large garden, 1,219m². …
€110,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Ястребарско, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Ястребарско, Хорватия
Площадь 10 160 м²
I26544 Stara Karlovačka
€355,000
Земельные участки в Kozino, Хорватия
Земельные участки
Kozino, Хорватия
Задар, Кожино, участок под застройку 636 м2 в очень тихом месте с прямым доступом к дороге. …
€477,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Грачанско долие, участок под застройку площадью 1218 м2 с меньшим зданием под снос. Он распо…
€360,000
Земельные участки в Врбоска, Хорватия
Земельные участки
Врбоска, Хорватия
Елса, Врисник, участок под застройку 1201,60 м2 с концептуальным проектом очень привлекатель…
€300,400
Земельные участки в Grad Split, Хорватия
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
Сплит, Камень, отличный участок под застройку 1885 м2. Правильная форма, ширина рамы 26 м, д…
€414,700
Земельные участки в Trget, Хорватия
Земельные участки
Trget, Хорватия
Продается участок под застройку площадью 4021 м2, часть с видом на море, которое находится в…
€303,000
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
Участок под застройку площадью 1180 м2, правильной прямоугольной формы, размерами (около 21 …
€355,500
Земельные участки на первой береговой линии в Primosten, Хорватия
Земельные участки на первой береговой линии
Primosten, Хорватия
Площадь 3 149 м²
Земельный участок площадью 3152 м2, расположенный в Примоштене с прямым выходом на пляж, пре…
€4,65 млн
Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
Сельскохозяйственная земля площадью 107 055 м2 в исключительном месте. Вся площадь участка р…
€2,14 млн
Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Участок под застройку неправильной формы, преимущественно прямоугольной формы, в зоне М1, ра…
€565,420
Земельные участки на первой береговой линии в Kozino, Хорватия
Земельные участки на первой береговой линии
Kozino, Хорватия
Продается привлекательный участок под застройку в Кожино, первая линия от моря, площадь 4450…
€4,45 млн
Земельные участки в Trget, Хорватия
Земельные участки
Trget, Хорватия
Продается участок под застройку площадью 5320 м2, часть с видом на море, которое находится в…
€400,000
Земельные участки в Ровинь, Хорватия
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
Ровинь, продается земельный участок площадью 1700 м2. Подъезд по асфальтированной дороге, не…
€351,400
Земельные участки в Bol, Хорватия
Земельные участки
Bol, Хорватия
Бол на Браче - участок под застройку в привлекательном месте площадью 692 м2. Он расположен …
€346,000

Недвижимость в Хорватии — особенности приобретения жилья иностранными гражданами

Хорватия — страна с мягким средиземноморским климатом, ежегодно привлекающая толпы путешественников. Уникальный уголок на побережье Адриатического моря является настоящим раем для туристов из Европы. Купить недвижимость в Хорватии иностранцы спешат именно сейчас — выгода от покупки виллы или квартиры с каждым годом становится все более заметной.

Экономика страны стремительно растет, аналитики также отмечают регулярный приток инвестиций. За очень короткий срок Хорватия получила определенный статус на мировом рынке.

Преимущества покупки недвижимости в Хорватии

Еще 5-6 лет назад покупка недвижимости в этой стране была официально запрещена для иностранцев. В 2014 году между Хорватией и странами бывшего СНГ был заключен договор о взаимности прав собственности. Физические лица получили разрешение на приобретение жилья при условии соблюдения небольших формальностей.

Главные преимущества приобретения жилья в Хорватии:

  • Хорватия является членом Европейского союза;
  • живописные пейзажи и средиземноморский климат;
  • невысокие цены на недвижимость.

Собственники недвижимого имущества освобождены от ежегодных отчислений в государственную казну страны. Спрос на жилье в стране стабилен уже на протяжении длительного времени. Отсутствие всяческих рисков является дополнительным плюсом.

Рентабельные районы и цены на объекты

Страна состоит из двадцати округов. Наиболее востребованными районами для покупки недвижимости считаются города, расположенные на побережье Адриатического моря: Истрия, Приморье-Горски Котар, Задар, Сплит-Далмация, Дубровник. В городах уже успели обзавестись недвижимостью около 70 000 иностранцев.

Бюджетный вариант жилья можно найти в Беловаре, а также в окрестностях Винковци и Вуковара. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в городе Сисак не превышает стоимости квартиры, расположенной в любом из мегаполисов постсоветского пространства.

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