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Земельные участки в Люлин, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 1 337 м²
€120,000
Realting.com
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