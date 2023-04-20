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Земельные участки в Бургасская область, Болгария

40 объектов найдено
Земельные участки в Dyulevo, Болгария
Земельные участки
Dyulevo, Болгария
€ 12,200
Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
€ 88,000
Регулируемый участок земли всего в 350 м от ближайшего пляжа, Равда IBG Real Estates рада п…
Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€ 345,000
Земельный участок с видом на море, всего в 70 метрах от пляжа в Свети Влас IBG Real Estates…
Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
€ 66,000
Регулируемый участок земли всего в 550 м от пляжа, Равда IBG Real Estates рада предложить н…
Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 24,500
Регулируемый участок земли для продажи, 20 км от моря IBG Real Estates предлагает на продаж…
Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
€ 12,500
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 24,000
Регулируемый участок земли 1000 кв.м., в 20 км от СЭО IBG Real Estates предлагает на прод…
Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€ 2,000,000
Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
735 м²
€ 65,000
Участок под дом или семеный отель. Участок в 10 минутах от моря , наличный проект для дома с…
Земельные участки в Panitsovo, Болгария
Земельные участки
Panitsovo, Болгария
€ 18,900
Земельные участки в Izvorishte, Болгария
Земельные участки
Izvorishte, Болгария
€ 23,200
Земельные участки в Troyanovo, Болгария
Земельные участки
Troyanovo, Болгария
82 м²
€ 7,300
Земельные участки в Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
€ 30,900
Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
14 561 м²
€ 1,383,500
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
Земельные участки в Rusokastro, Болгария
Земельные участки
Rusokastro, Болгария
€ 115,200
Земельные участки в Rusokastro, Болгария
Земельные участки
Rusokastro, Болгария
€ 374,000
Земельные участки в Rusokastro, Болгария
Земельные участки
Rusokastro, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 65,000
Земельные участки в Prohod, Болгария
Земельные участки
Prohod, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Prohod, Болгария
Земельные участки
Prohod, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Chernomorets, Болгария
Земельные участки
Chernomorets, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Zidarovo, Болгария
Земельные участки
Zidarovo, Болгария
€ 295,000
Земельные участки в Rusokastro, Болгария
Земельные участки
Rusokastro, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки в Bata, Болгария
Земельные участки
Bata, Болгария
Цена по запросу
Земельные участки 3 спальни в Rusokastro, Болгария
Земельные участки 3 спальни
Rusokastro, Болгария
5 ванных комнат 598 м²
€ 750,000
Земельные участки в Bata, Болгария
Земельные участки
Bata, Болгария
€ 53,760
Земельные участки в Rusokastro, Болгария
Земельные участки
Rusokastro, Болгария
€ 150
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