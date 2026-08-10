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Жилье в Витербо, Италия

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Витербо, Италия
Premium Premium
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Витербо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
$313,976
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Вилла 4 комнаты в Bomarzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Bomarzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 470 м²
IT-. Вилла под РимомВ городе Аттильяно, относящийся к этрусскому периоду о чем свидетельству…
$463,019
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Параметры недвижимости в Витербо, Италия

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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