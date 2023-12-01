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Жильё в Витербо, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Bomarzo, Италия
Вилла 3 спальни
Bomarzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 470 м²
IT-. Вилла под РимомВ городе Аттильяно, относящийся к этрусскому периоду о чем свидетельству…
€395,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Витербо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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