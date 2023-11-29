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Таунхаусы в Вибо-Валентия, Италия

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Количество этажей 2
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️   Комплекс находитс…
€245,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Таунхаус 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в закрытом комплексе в 300м от пляжа.  В окружении садов и дер…
€200,000
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Таунхаус 4 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Таунхаус в новом комплексе в 300м от пляжа в курортном городке Бриатико…
€220,000
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
€250,000
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Параметры недвижимости в Вибо-Валентия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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