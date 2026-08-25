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Квартиры в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

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Verbania
3
Omegna
3
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57 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Stresa, Италия
Квартира 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 200 м²
FP-T508. В Срезе, продается небольшое здание Здание находится на набережной города Стреза, с…
$1,17 млн
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Квартира 3 комнаты в Cavandone, Италия
Квартира 3 комнаты
Cavandone, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
FP-0031. Престижная квартира на продажу в Вербании с садом и видом на озеро МаджореПродается…
$666 050
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
FP-T320. Грациозная квартира в центре СтрезыГрациозная квартира в центре Стрезы на втором эт…
$292 127
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Baveno, Италия
Квартира 3 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
ID - 20059. VB-Новые апартаменты в БавеноВ небольшом жилом комплексе, состоящем всего из 6 н…
$385 608
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Квартира 2 комнаты в Belgirate, Италия
Квартира 2 комнаты
Belgirate, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
FP-T367. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » БельджиратеБлизко от центра Белджи…
$268 757
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Квартира 4 комнаты в Cavandone, Италия
Квартира 4 комнаты
Cavandone, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
FP-T457. Двухуровневая квартира в центре ВербанииВ элегантном особнячке в центре Вербании, в…
$408 978
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Bagnella, Италия
Квартира 5 комнат
Bagnella, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
$292 127
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Квартира 2 комнаты в Belgirate, Италия
Квартира 2 комнаты
Belgirate, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 90 м²
ID - 20060. VB-Апартаменты в Бельджирате озеро Маджоре- Апартаменты расположены в жилом райо…
$251 229
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Квартира 4 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 4 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
$385 608
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Квартира 3 комнаты в Baveno, Италия
Квартира 3 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
$362 238
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Квартира 4 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 4 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
PL-PR-A08. Роскошная квартира Озеро Маджоре, Стреза, Вербано-Кузьо-Оссола, ПьемонтеПродается…
$817 956
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR-A10. 2-комнатная квартира, расположенная в тихом месте, очень близко к историческому ц…
$327 182
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
PL- PR_A03. Стреза. Пентхаус с видом на озероСтреза. Просторный пентхаус с террасами и потря…
$385 608
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 162 м²
FP-T341. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме Стрезы в посёлке Би…
$397 293
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
FP-T428. Грациозная двухуровневая квартира в СтрезеГрациозная двухуровневая квартира располо…
$642 680
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Квартира 4 комнаты в Baveno, Италия
Квартира 4 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
ISM-060417-4. Пентхаус с видом на озеро! - БавеноБавено - красивый пентхаус с видом на озер…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
$350 552
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Квартира 5 комнат в Stresa, Италия
Квартира 5 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 142 м²
FP-T214. Квартира в Стреса с видом на озеро на 180° и на острова БорромеоКвартира с видом на…
$490 773
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Квартира 2 комнаты в Baveno, Италия
Квартира 2 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
FP- 0084. Продается квартира в Бавено на первом этаже исторической виллы БарберисПродается к…
$701 105
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 103 м²
FP-0016. Элегантная квартира в Стрезе с террасой с видом на озеро и садПродается квартира в …
$642 680
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Квартира 3 комнаты в Baveno, Италия
Квартира 3 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
PL-PR_A19. Бавено. Озеро Маджоре. Квартира с садомБавено. Озеро Маджоре. Красивая 3-х-комнат…
$327 182
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Квартира 3 комнаты в Baveno, Италия
Квартира 3 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
ID - 20058. VB-Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух …
$327 182
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 103 м²
PL-PR_A16. Квартира с восхитительным видом на озеро МаджореВ великолепном панорамном месте н…
$397 293
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Квартира 5 комнат в Bagnella, Италия
Квартира 5 комнат
Bagnella, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 160 м²
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
$327 182
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Квартира 3 комнаты в Ghiffa, Италия
Квартира 3 комнаты
Ghiffa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 133 м²
FP-T337. Роскошная квартира на первом этаже в Гиффе (Озеро Маджоре)В Гиффе, в престижной вил…
$525 829
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Квартира 4 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 4 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 480 м²
FP-3307. Роскошные апартаменты в престижной старинной вилле конца 18 векаНедалеко от центра …
$2,34 млн
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Квартира 4 комнаты в Oggebbio, Италия
Квартира 4 комнаты
Oggebbio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
ID - 20014. VB- Апартаменты в ОджеббиоВ парке 9000 кв.м на территории исторической виллы рас…
$338 867
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
PL-PR_A36. Стреза. Уютная квартира с видом на озероХорошее жилье по низкой цене в благоустро…
$327 182
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Квартира 2 комнаты в Ghiffa, Италия
Квартира 2 комнаты
Ghiffa, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
FP-T102. Роскошная однокомнатная квартира в городке ГиффаВ Гиффе, в престижной вилле 900, ро…
$254 735
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Квартира 3 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
PL-PR-A11. Светлая квартира на верхнем этаже на берегу озера Маджоре, в живописном курорте С…
$286 285
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Типы недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссоле

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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