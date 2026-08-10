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Жилье в Венеции, Италия

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Венеция
8
11 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Caorle, Италия
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Вилла 5 комнат
Caorle, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В непосредственной близости от Каорле, в районе Брайан, мы предлагаем отдельно стоящую виллу…
$523,717
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Вилла в Венеция, Италия
Вилла
Венеция, Италия
Площадь 1 300 м²
Уникальная резиденция с крытым бассейном, большим парком и частным прудом — роскошное помест…
$3,55 млн
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Квартира 3 комнаты в Езоло, Италия
Квартира 3 комнаты
Езоло, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Пентхаус в Lido di Jesolo, Италия
Пентхаус
Lido di Jesolo, Италия
Площадь 168 м²
Этаж 8
Этот исключительный пентхаус, расположенный на привилегированных 8-м и 9-м этажах, сочетает …
$2,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 3 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$262,767
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Квартира 5 комнат в Pellestrina, Италия
Квартира 5 комнат
Pellestrina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$476,265
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Таунхаус в Pellestrina, Италия
Таунхаус
Pellestrina, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Венецианское Лидо расположено всего в нескольких минутах от Венеции, одного из самых удивите…
$1,68 млн
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Квартира 3 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 3 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$372,253
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Квартира 2 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 2 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$233,862
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Квартира 23 спальни в Венеция, Италия
Квартира 23 спальни
Венеция, Италия
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 160 м²
На острове Мурано, рядом с Кампо-Сан-Бернардо, расположен этот элегантный отель, построенный…
$3,83 млн
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Квартира 4 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 4 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$433,565
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Параметры недвижимости в Венеции, Италия

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