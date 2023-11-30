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Жильё в Венеция, Италия

Венеция
5
8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Jesolo, Италия
Квартира 2 спальни
Jesolo, Италия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
€610,000
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Квартира 7 спален в Венеция, Италия
Квартира 7 спален
Венеция, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Такого рода функции можно ожидать в фильме о Джеймсе Бонде. Красивая и уникальная недвижимос…
€1,60 млн
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Вилла 4 спальни в Stra, Италия
Вилла 4 спальни
Stra, Италия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Большая венецианская вилла в Стра, Венето, Италия. Stra ( Венеция ) в провинции Венето наход…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€240,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€396,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€435,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€340,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€213,600
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Параметры недвижимости в Венеция, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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