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Квартиры в Венеции, Италия

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Венеция
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Езоло, Италия
Квартира 3 комнаты
Езоло, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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Пентхаус в Lido di Jesolo, Италия
Пентхаус
Lido di Jesolo, Италия
Площадь 168 м²
Этаж 8
Этот исключительный пентхаус, расположенный на привилегированных 8-м и 9-м этажах, сочетает …
$2,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 3 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$262,767
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Pellestrina, Италия
Квартира 5 комнат
Pellestrina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$476,265
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Квартира 3 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 3 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$372,253
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Квартира 2 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 2 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$233,862
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Квартира 23 спальни в Венеция, Италия
Квартира 23 спальни
Венеция, Италия
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 160 м²
На острове Мурано, рядом с Кампо-Сан-Бернардо, расположен этот элегантный отель, построенный…
$3,83 млн
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Квартира 4 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 4 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$433,565
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