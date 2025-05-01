Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Varese
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Varese, Италия

Comunita Montana Valli del Verbano
5
Unione dei comuni del Medio Verbano
4
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Lavena, Италия
Вилла
Lavena, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Поделиться с друзьями
$781,179
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Varese, Италия

с гаражом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти