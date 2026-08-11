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Виллы в Laveno Mombello, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Ponte, Италия
Вилла 4 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 359 м²
FP-T731. Вилла на холме Лавено МомбеллоНа первом холме Лавено Момбелло, в нескольких минут о…
$1,15 млн
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Вилла 6 комнат в Laveno, Италия
Вилла 6 комнат
Laveno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Laveno Mombello, Италия

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