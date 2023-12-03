Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Laveno-Mombello
  5. Виллы

Виллы в Laveno-Mombello, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
€2,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Laveno-Mombello, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти